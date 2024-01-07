Стало известно, одобрит ли Конгресс США финансирование Украины до февраля

Конгресс США. Фото: CNN

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что республиканцы хотят получить от администрации президента Джо Байдена объяснение стратегии по Украине. От этого будут зависеть сроки одобрения нового пакета помощи.

Об этом пишет CBS News.

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Так, журналист задал вопрос Джонсону, успеет ли Конгресс США договориться о финансировании для Украины до февраля. В ответ спикер высказался, что есть более важные вещи.

"Есть две вещи, которые необходимы: мы должны охранять границу США, прежде чем охранять чей-то еще", — сказал он.

Он отметил, что сейчас Конгресс ждет информацию от Белого дома о том, что является конечной целью в Украине.

"Если мы получим необходимую информацию и ответы на вопрос о том, что является конечной целью в Украине, и как мы будем ответственно относиться к расходованию этих ресурсов. Белый дом не предоставил нам необходимую информацию", — отметил Джонсон.

Напомним, что у Пентагона есть все формальные полномочия для выделения военной помощи Украине в размере 4,2 миллиарда долларов. Однако окончательное решение остается за американским Конгрессом, потому что без его постановления Пентагон не может передать деньги стране, которая находится в состоянии войны.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддерживать Украину в войне с Россией, сколько потребуется. Но уровень поддержки уже не сможет соответствовать уровню 2022 и 2023 годов.