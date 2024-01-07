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Стало відомо, чи схвалить Конгрес США фінансування України до лютого

7 січня 2024 21:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, чи схвалить Конгрес США фінансування України до лютого
Конгрес США. Фото: CNN
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що республіканці хочуть отримати від адміністрації президента Джо Байдена пояснення стратегії щодо України. Від цього залежатимуть терміни схвалення нового пакету допомоги.

Про це пише CBS News.

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Так, журналіст поставив питання Джонсону, чи встигне Конгрес США домовитися про фінансування для України до лютого. У відповідь спікер висловився, що є важливіші речі.

"Є дві речі, які необхідні: ми повинні охороняти кордон США, перш ніж охороняти чийсь ще", — сказав він.

Він зазначив, що наразі Конгрес чекає інформацію від Білого дому щодо того, що є кінцевою метою в Україні.

"Якщо ми отримаємо необхідну інформацію і відповіді на питання про те, що є кінцевою метою в Україні, і як ми будемо відповідально ставитися до витрачання цих ресурсів. Білий дім не надав нам необхідної інформації", — зауважив Джонсон.

Нагадаємо, що Пентагон має усі формальні повноваження для виділення військової допомоги Україні у розмірі 4,2 мільярда доларів. Однак остаточне рішення залишається за американським Конгресом, тому що без його ухвали Пентагон не може передати кошти країні, яка перебуває у стані війни.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну у війні з Росією скільки буде потрібно. Але рівень підтримки вже не зможе відповідати рівню 2022 та 2023 років.

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