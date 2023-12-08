Война в Украине — назван средний возраст военных ВСУ

Военные из 108 отдельного горно-штурмового батальона, 2 ноября 2023 года, Донецкая область. Фото: Yan Dobronosov/Getty Images

В Украине почти два года идет война из-за полномасштабного вторжения россии. В настоящее время средний возраст военнослужащих ВСУ составляет 40 лет. А военнообязанных мужчин с 27 лет мобилизуют очень редко.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV.

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Так, по его словам, чаще всего из людей 40+ состоят не только бригады ТрО, но и десантно-штурмовые, горно-штурмовые и механизированные бригады.

"Я достаточно часто бываю в зоне проведения боевых действий. [3 ноября], например, оттуда вернулся. Действительно, средний возраст (по крайней мере на глаз то, что называется) — это 40 плюс или 45 плюс. Это касается не только бригад ТрО, но и, например, линейных механизированных бригад и даже частей, которые должны быть более подготовлены. Как, например, горно-штурмовые или десантно-штурмовые", — отметил Рахманин.

При этом нардеп подчеркнул, что в настоящее время в Украине практически не мобилизуют людей в возрасте от 27 лет. По его словам, даже 30-летние бойцы редко встречаются в армии.

"Это не призыв к ТЦК сейчас организовывать кампанию по массовой мобилизации 30-летних. Но это означает, что какие-то пробелы есть. И вопрос не только в этом законе (закон№9281, уменьшающий предельный призывной возраст с 27 до 25 лет — Ред.), который не подписан президентом, соответственно, не вступил в силу", — добавил Рахманин.

Ранее мы сообщали, когда в Украине начнут мобилизовать в армию мужчин с 25 лет.

Напомним, мы писали, что полковник запаса сделал заявление, нужна ли принудительная мобилизация в Украине.

Также мы рассказывали, что экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году.