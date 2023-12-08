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Стало відомо, який насправді середній вік військових ЗСУ

8 грудня 2023 19:14
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Війна в Україні — названо середній вік військових ЗСУ
Військові зі 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 2 листопада 2023 року, Донецька область. Фото: Yan Dobronosov/Getty Images
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні майже два роки триває війна через повномасштабне вторгнення росії. Наразі середній вік військовослужбовців ЗСУ становить 40 років. А військовозобов'язаних чоловіків з 27 років мобілізують вкрай рідко. 

Про це заявив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю Radio NV.

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Так, за його словами, найчастіше з людей віком 40+ складаються не тільки бригади ТрО, а й десантно-штурмові, гірсько-штурмові та механізовані бригади. 

"Я достатньо часто буваю в зоні проведення бойових дій. [3 листопада], наприклад, звідти повернувся. Справді, середній вік (принаймні на око те, що називається) — це 40 плюс або 45 плюс. Це стосується не лише бригад ТрО, але і, наприклад, лінійних механізованих бригад і навіть частин, які мали бути більш підготовлені. Як, наприклад, гірсько-штурмові чи десантно-штурмові", — зазначив Рахманін.

При цьому нардеп підкреслив, що наразі в Україні практично не мобілізують людей віком від 27 років. За його словами, навіть 30-річних бійців рідко коли можна зустріти у війську. 

"Це не заклик до ТЦК зараз організовувати кампанію по масовій мобілізації 30-річних. Але це означає, що якісь прогалини є. І питання не лише в цьому законі (закон №9281, який зменшує граничний призовний вік з 27 до 25 років — Ред.), який не підписаний президентом, відповідно, не набув чинності", — додав Рахманін.

 

Раніше ми повідомляли, коли в Україні почнуть мобілізувати до війська чоловіків з 25 років.

Нагадаємо, ми писали, що полковник запасу зробив заяву, чи потрібна примусова мобілізація в Україні.

Також ми розповідали, що екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року.

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