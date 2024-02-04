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Стало известно, какие потери понесли российские диверсанты на Сумщине

4 февраля 2024 17:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, какие потери понесли российские диверсанты на Сумщине
Украинские военные. Фото: Telegram/Сергей Наев
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Группа вражеских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу в Сумской области в субботу, 3 февраля. Оккупанты потеряли трех военных погибшими или ранеными.

Об этом заявил помощник командующего ОС ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин в эфире телемарафона.

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"Нам известно, что три человека либо были ранены, либо погибли", — сказал Силкин.

По его словам, данные невозможно уточнить, ведь россияне не позволяют установить их личности. Враг, прикрываясь артиллерией, уносит их обратно на территорию России.

Он отметил, что эта группа такая же, как и все предыдущие. В нее входили как саперы, которые знают, как разминировать территорию, так и минометчики, идущие немного позади.

Напомним, что группа российских диверсантов из десяти военных предприняла попытку прорвать границу в Сумской области в субботу, 3 февраля. Врага удалось отбросить за пределы границу с Украиной.

Также мы писали, что Служба безопасности задержала агента ФСБ, готовившего прорыв российских ВРГ в Сумскую область. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Сумская область
военные
диверсия
война в Украине
ДРГ

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