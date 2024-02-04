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Стало відомо, яких втрат зазнали російські диверсанти на Сумщині

4 лютого 2024 17:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, яких втрат зазнали російські диверсанти на Сумщині
Українські військові. Фото: Telegram/Сергій Наєв
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Група ворожих диверсантів намагалася прорвати український кордон у Сумській області в суботу, 3 лютого. Окупанти втратили трьох військових загиблими або пораненими.

Про це заявив помічник командувача ОС ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін в ефірі телемарафону.

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"Нам відомо, що три людини або були поранені, або загинули", — сказав Силкін.

За його словами, дані неможливо уточнити, адже росіяни не дають змоги встановити їх особи. Ворог, прикриваючись артилерією, забирає їх назад на територію Росії.

Він зазначив, що ця група — така ж, як і всі попередні. До неї входили як сапери, які знають, як розміновувати територію, так і мінометники, які йдуть трохи позаду.

Нагадаємо, що група російських диверсантів з десяти військових здійснила спробу прорвати кордон у Сумській області в суботу, 3 лютого. Ворога вдалося відкинути за межі кордону з Україною.

Також ми писали, що Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на Сумщину. Нині зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Сумська область
військові
диверсія
війна в Україні
ДРГ

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