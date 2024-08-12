Зеленский назвал размер территории в Курской области, которая находится под контролем ВСУ

Ставка Верховного Главнокомандующего. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что операцию в Курской области осуществляют Вооруженные силы Украины. В настоящее время под контролем ВСУ находится около тысячи квадратных километров.

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки в понедельник, 12 августа.

Читайте также:

Наступление в Курской области

"Продолжаем проведение наступательной операции на территории Курской области. Сейчас под нашим контролем находится около тысячи квадратных километров территории РФ", — сказал Сырский.

Он отметил, что украинские военные продолжают выполнять поставленные задачи. Сейчас бои идут практически по всему фронту, при этом ситуация на поле боя — также под контролем ВСУ.