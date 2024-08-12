Зеленський назвав розмір території в Курській області, яка перебуває під контролем ЗСУ

Ставка Верховного Головнокомандувача. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що операцію в Курській області здійснюють Збройні сили України. Наразі під контролем ЗСУ знаходиться близько тисяча квадратних кілометрів.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Ставки у понеділок, 12 серпня.

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"Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. Наразі під нашим контролем перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ", — сказав Сирський.

Він зазначив, що українські військові продовжують виконувати поставлені завдання. Наразі бої точаться практично по всьому фронту, при цьому ситуація на полі бою — також під контролем ЗСУ.