Стало известно, кого удалось вернуть домой во время обмена пленными

Обмен военнопленными 31 января. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В Украине сегодня, 31 января, состоялся уже 50-й обмен пленными. Нашему государству удалось вернуть домой еще 207 воинов. Самому молодому из них скоро исполнится 21, а самому старшему уже исполнился 61 год.

Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

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Отмечается, что удалось спасти военных, а именно:

95 бойцов ВСУ;

56 нацгвардейцев;

26 пограничников;

29 воинов ТрО;

одного представителя Нацполиции.

"180 Оборонцев, которые возвращаются домой — из рядового и сержантского состава, еще 27 — украинские офицеры. По меньшей мере 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему из освобожденных Оборонцев уже исполнился 61 год, а самому молодому вскоре будет 21", — отметили в сообщении.

Также стало известно, что удалось освободить защитников Мариуполя, Херсона, бойцов с острова Змеиный, морпехов и боевых медиков.

Обмен военнопленными 31 января. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Освобождение из плена сержанта Захара

В штабе рассказали, что удалось освободить из российского плена сержанта Захара, который попал в руки оккупантов вместе со своей женой Татьяной после эвакуации из "Азовстали" в мае 2022 года.

"Меньше чем через полгода женщину удалось обменять и вернуть в Украину. Татьяна поселилась вместе с двумя дочерьми в Днепре. Однако 14 января россияне ударили ракетой в многоэтажку, где жила семья. Защитница погибла под завалами вместе с младшей дочерью и матерью мужа. Старшая 19-летняя дочь Руслана сегодня ждет возвращения папы", — отметили в сообщении.

Кого еще удалось вернуть из российского плена 31 января

Кроме того, в Украину вернулись и медики, которые в сложных условиях спасали жизнь собратьев и гражданских на Мариупольском металлургическом комбинате и "Азовстали".

Обмен военнопленными 31 января. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

"Вернулся на родную землю старший лейтенант, который защищал Украину с 2014 года, прошел Дебальцево и дважды удостоен ордена "За мужество". Освобождены из неволи двое родных братьев, солдаты ВСУ Анатолий и Павел. Спасен еще один защитник острова Змеиный", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными"

Напомним, Украина сегодня, 31 января, провела очередной обмен военнопленными. Известно, что в Украину вернулись 207 бойцов ВСУ.