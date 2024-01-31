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Стало відомо, кого вдалося повернути додому під час обміну полоненими

31 січня 2024 16:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, кого вдалося повернути додому під час обміну полоненими
Обмін військовополоненими 31 січня. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні сьогодні, 31 січня, відбувся вже 50-ий обмін полоненими. Нашій державі вдалося повернути додому ще 207 воїнів. Наймолодшому серед них скоро виповниться 21, а й найстаршому вже виповнився 61 рік.

Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Зазначається, що вдалося врятувати військових, а саме:

  • 95 бійців ЗСУ;
  • 56 нацгвардійців;
  • 26 прикордонників;
  • 29 воїнів ТрО;
  • одного представника Нацполіції. 

"180 Оборонців, які повертаються додому — з рядового та сержантського складу, ще 27 — українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених Оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21", — зазначили у повідомленні. 

Також стало відомо, що вдалося звільнити захисників Маріуполя, Херсона, бійців з острова Зміїний, морпіхів та бойових медиків. 

хто з воїнів повернувся з полону
Обмін військовополоненими 31 січня. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнення з полону сержанта Захара

В штабі розповіли, що вдалося звільнити з російського полону сержанта Захара, який потрапив до рук окупантів разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з "Азовсталі" в травні 2022 року.

"Менш, ніж за півроку жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Старша 19-річна донька Руслана сьогодні чекає на повернення тата", — зазначили у повідомленні.

Кого ще вдалося повернути з російського полону 31 січня

Крім того, до України повернулися й медики, які в складних умовах рятували життя побратимів та цивільних на Маріупольському металургійному комбінаті та "Азовсталі".

хто з воїнів повернувся з полону
Обмін військовополоненими 31 січня. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

"Повернувся на рідну землю старший лейтенант, який боронить Україну з 2014 року, пройшов Дебальцево і двічі удостоєний ордена "За мужність". Визволені з неволі двоє рідних братів, солдатів ЗСУ Анатолій та Павло. Врятований також ще один оборонець острова Зміїний", — додали у повідомленні. 

хто з воїнів повернувся з полону
Скриншот допису з Telegram "Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими"

Нагадаємо, Україна сьогодні, 31 січня, провела черговий обмін військовополоненими. Відомо, що до України повернулися 207 бійців ЗСУ.

ЗСУ
Маріуполь
Нацгвардія
прикордонники
військові
полонені
Азовсталь

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