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Стало известно, когда Украина получит новую высокоточную бомбу от США

30 января 2024 20:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, когда Украина получит новую высокоточную бомбу от США
Украинские военные на фронте. Иллюстративное фото: REUTERS/Inna Varenytsia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Пентагоне успешно испытали новую высокоточную бомбу большой дальности для Украины. По словам американского чиновника, она приедет на фронт уже в среду, 31 января.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на четырех анонимных людей, осведомленных в переговорах.

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Они отмечают, что наша страна сможет получить первую партию наземных бомб малого диаметра, совершенно новое оружие большой дальности, производимое компанией Boeing. В издании утверждают, что даже у США нет ее в своем арсенале.

Американский чиновник утверждает, что новая бомба может летать на расстояние около 90 миль, то есть около 145 километров. Потому, по его словам, это станет "значительным потенциалом для Украины".

Преимущества такого оружия

"Оно дает им возможность наносить более глубокие удары, которых у них еще не было, оно дополняет их арсенал огневых средств дальнего действия. Это просто дополнительная стрела в колчанке, которая позволит им делать больше", — подчеркнул он.

Как отмечает источник в военной сфере, перед тем, как предоставить Украине новую высокоточную бомбу, сначала ее испытывали США. 

"Версия для воздушного базирования была создана в 2019 году, но, несмотря на успешные испытания, компании Boeing и Saab не продавали ее до тех пор, пока США не решили передать ее Украине в рамках пакета помощи", — подытожили в материале.

Напомним, ранее мы писали, что Украина начала активно совершать атаки на объекты вглубь территории России. Для этих атак Силы обороны применяли первые образцы собственной секретной разработки оружия.

США
оружие
военная помощь
война в Украине
Россия
бомба

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