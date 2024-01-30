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Стало відомо, коли Україна отримає нову високоточну бомбу від США

30 січня 2024 20:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, коли Україна отримає нову високоточну бомбу від США
Українські військові на фронті. Ілюстративне фото: REUTERS/Inna Varenytsia
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Пентагоні успішно випробували нову високоточну бомбу великої дальності для України. За словами американського чиновника, вона приїде на фронт вже в середу, 31 січня. 

Про це пише Politico, посилаючись на чотирьох анонімних людей, які обізнані в перемовинах.

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Що відомо про виробництво такої бомби

Вони зазначають, що наша країна зможе отримати першу партію наземних бомб малого діаметру, абсолютно нову зброю великої дальності, яку виготовляє компанія Boeing. У виданні стверджують, що навіть США не мають її у своєму арсеналі. 

Американський посадовець стверджує, що нова бомба може літати на відстань близько 90 миль, тобто близько 145 кілометрів. Тому, за його словами, це стане "значним потенціалом для України". 

Переваги такої зброї

"Вона дає їм можливість наносити більш глибокі удари, яких у них ще не було, вона доповнює їхній арсенал вогневих засобів дальньої дії. Це просто додаткова стріла в сагайдаку, яка дозволить їм робити більше", — наголосив він.

Як наголошує джерело у військовій сфері, перед тим, як надати Україні нову високоточну бомбу, спершу її випробовували США. 

"Версію для повітряного базування було створено у 2019 році, але, незважаючи на успішні випробування, компанії Boeing і Saab не продавали її доти, доки США не вирішили передати її Україні в рамках пакету допомоги", — підсумували в матеріалі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна почала активно здійснювати атаки на об'єкти вглиб території Росії. Для цих атак Сили оборони застосовували перші зразки власної секретної розробки зброї.

США
зброя
військова допомога
війна в Україні
Росія
бомба

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