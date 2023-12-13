Стало известно, о чем Зеленский разговаривал с Орбаном в Аргентине

Зеленский разговаривает с Орбаном в Аргентине во время инаугурации Милея. Фото: скриншот с видео

В ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину ему удалось поговорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Украинский лидер поделился подробностями беседы с венгерским премьером.

Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции участников Саммита стран Северной Европы.

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По словам президента, необходимо организовать конструктивную встречу между Украиной и Венгрией.

"Одна из очень важных тем, которые я поднимал с ним, касалась именно того, что нам нужно разговаривать, нужно решать проблемы, но я действительно не вижу глобальной проблемы в этом вопросе. Именно поэтому нам просто нужно встретиться. Я показывал ему свое положительное отношение к такой идее", — сказал Зеленский.

Он поделился, что ему удалось доказать Орбану, что у него нет никакой причины блокировать членство Украины в ЕС.

"Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не три, не пять, не 10. Дай мне одну причину. И я жду ответа", — отметил украинский президент.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наложит вето на начало переговоров с Киевом о вступлении Украины в Европейский Союз. По его словам, ЕС сейчас готовится совершить "ужасную ошибку".

В то же время Венгрия готова снять вето с помощи Украине от ЕС в размере 50 млрд евро в случае, если Будапешт получит назначенные ему замороженные Евросоюзом 30 млрд евро. Как известно, страна задерживает четырехлетний пакет помощи для Украины.