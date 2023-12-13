Стало відомо, про що Зеленський розмовляв з Орбаном в Аргентині

Зеленський розмовляє з Орбаном в Аргентині під час інавгурації Мілея. Фото: скриншот з відео

Під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Аргентини йому вдалося поговорити з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Український лідер поділився подробицями розмови з угорським прем'єром.

Про це Зеленський розповів під час пресконференції учасників Саміту країн Північної Європи.

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За словами президента, необхідно організувати конструктивну зустріч між Україною та Угорщиною.

"Одна із дуже важливих тем, які я підіймав із ним стосувалася саме того, що нам потрібно розмовляти, потрібно розв'язувати проблеми, але я дійсно не бачу глобальної проблеми у цьому питанні. Саме тому нам просто потрібно зустрітися. Я показував йому своє позитивне ставлення до такої ідеї", — сказав Зеленський.

Він поділився, що йому вдалося довести Орбану що той не має жодної причини блокувати членство України в ЄС.

"Я попросив його назвати мені хоча б одну причину. Не три, не п'ять, не 10. Дай мені одну причину. І я чекаю на відповідь", — зазначив український президент.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що накладе вето на початок переговорів з Києвом про вступ України до Європейського Союзу. За його словами, ЄС зараз готується зробити "жахливу помилку".

Водночас Угорщина готова зняти вето з допомоги Україні від ЄС у розмірі 50 млрд євро у випадку, якщо Будапешт отримає призначені йому заморожені Євросоюзом 30 млрд євро. Як відомо, країна затримує чотирирічний пакет допомоги для України.