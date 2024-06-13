На заседании Рамштайна приоритетным вопросом станет ПВО для Украины.

Заседание в формате Рамштайн 23 октября 2023 года. Фото: Офис президента

США работают над усилением противовоздушной обороны Украины, в частности, этот вопрос будут рассматриваться на ближайшей встрече в формате "Рамштайн". Однако о предоставлении дополнительных систем Patriot информации нет.

Об этом заместитель представителя министерства обороны США Сабрина Сингх заявила на брифинге.

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ПВО для Украины является приоритетным вопросом

В Пентагоне отмечают, что у США пока нет информации, когда Украина получит дополнительные батареи Patriot.

"Мы знаем, что противовоздушная оборона является приоритетом для Украины, это то, что ей нужно, будь то в виде систем Patriot или в других формах. Поэтому я уверена, что это будет темой обсуждения на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", — сказала Сингх.

23-е заседание "Рамштайна"

Встреча в формате "Рамштайн" начнется в Брюсселе 13 июня в 11 утра.

Во второй половине дня планируется выступление Генерального секретаря НАТО и Министра обороны Украины.

Заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны начнется в 16.00.

Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических совещаний министров обороны из многих стран мира, направленных на координацию и ускорение предоставления военной помощи Украине для противостояния российской агрессии, а также на обсуждение вопросов поддержки Украины после завершения войны.

Предыдущее заседание "Рамштайна" прошло 20 мая 2024 года в онлайн формате.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что ближайшие месяцы станут решающими для Украины . Он подчеркнул, что успех Украины не только ключевой для ее собственной безопасности, но и важен для стабильности в Европе, мире и, безусловно, для национальной безопасности Соединенных Штатов.

Также добавим, что западные партнеры продолжают поставлять Вооруженным силам Украины военную технику, необходимую для успешного противодействия российским оккупантам. По итогам предыдущей серии переговоров в формате Рамштайн Нидерланды объявили о передаче боевых машин пехоты YPR с дистанционно управляемыми боевыми модулями.