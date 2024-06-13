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Стало відомо, що обговорюватимуть на 23-му засіданні "Рамштайну"

13 червня 2024 09:43
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
На засіданні Рамштайн пріоритетним питанням стане ППО для України
Засідання у форматі «Рамштайн» 23 жовтня 2023 року. Фото: Офіс президента
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

США працюють над посиленням протиповітряної оборони України, зокрема це питання розглядатимуть на найближчій зустрічі у форматі "Рамштайн". Проте щодо надання додаткових систем Patriot інформації немає.

Про це заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила на брифінгу.

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ППО для України є пріоритетним питанням

У Пентагоні зазначають, що США наразі не мають інформації, коли Україна отримає додаткові батареї Patriot.

"Ми знаємо, що протиповітряна оборона є пріоритетом для України, це те, що їй потрібно, чи то у вигляді систем Patriot, чи то в інших формах. Тому я впевнена, що це буде темою обговорення на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", — сказала Сінгх.

23-тє засідання "Рамштайну"

Зустріч у форматі "Рамштайн" розпочнеться у Брюсселі 13 червня об 11-й ранку.

У другій половині дня запланований виступ Генерального секретаря НАТО та Міністра оборони України.

Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони почнеться о 16-й годині.

Зустрічі у форматі "Рамштайн" — це серія дипломатичних нарад міністрів оборони з багатьох країн світу, спрямованих на координацію та пришвидшення надання військової допомоги Україні для протистояння російській агресії, а також на обговорення питань підтримки України після завершення війни.

Попереднє засідання "Рамштайну" відбулося 20 травня 2024 року в онлайн форматі.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін попередив, що найближчі місяці стануть вирішальними для України. Він підкреслив, що успіх України не лише ключовий для її власної безпеки, а й важливий для стабільності в Європі, світі та, безперечно, для національної безпеки Сполучених Штатів.

Також додамо, що західні партнери продовжують постачати Збройним силам України військову техніку, потрібну для успішної протидії російським окупантам. За підсумками попередньої серії переговорів у форматі "Рамштайн" Нідерланди оголосили про передачу бойових машин піхоти YPR з дистанційно керованими бойовими модулями. 

Пентагон
Рамштайн
зброя
ППО
війна в Україні
США
війна

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