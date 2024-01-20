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Стало известно, сколько крымчан Россия этапировала в свои тюрьме за два года

20 января 2024 02:18
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Стало известно, сколько крымчан Россия этапировала в свои тюрьме за два года
18 января этапировали фигуранта "дела крымских мусульман" Арсена Абхаирова. Фото: КрымSOS
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

По меньшей мере, 55 крымчан с февраля 2022 года Россия этапировала в тюрьмы и исправительные колонии.

Об этом рассказал аналитик правозащитной организации "КрымSOS" Евгений Ярошенко, пишет "Радио Свобода".

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По словам аналитика, родственники и адвокаты не имеют возможности посетить некоторых крымчан из-за удаленности (например, Челябинская область или Красноярский край РФ).

В этом году 18 января этапировали фигуранта "дела крымских мусульман" Арсена Абхаирова в колонию строгого режима в Бурятии.

"Абхаиров и 106 других граждан Украины в оккупированном Крыму подверглись незаконному преследованию по обвинениям в действиях, не являющихся преступлением по украинскому законодательству", — говорит Ярошенко.

К слову, 27 июля 2023 года оккупанты задержали под зданием "Верховного суда Крыма" в Симферополе по меньшей мере 13 крымских татар, пришедших на судебное заседание по рассмотрению апелляции по делу Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых, среди задержанных — журналистка Лутфи.

Напомним, россияне переводят политзаключенных из Крыма в тайный СИЗО во временно захваченном селе Чонгар Херсонской области. По информации Крымской правозащитной группы часть политических заключенных из Крыма переводят в неофициальный следственный изолятор.

Крым
тюрьма
военные преступления
Россия

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