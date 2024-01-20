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Стало відомо, скільки кримчан Росія етапувала у свої в'язниці за два роки

20 січня 2024 02:18
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Стало відомо, скільки кримчан Росія етапувала у свої в'язниці за два роки
18 січня етапували фігуранта "справи кримських мусульман" Арсена Абхаїрова. Фото: КримSOS
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Щонайменше 55 кримчан з лютого 2022 року Росія етапувала до в’язниць та виправних колоній.

Про це розповів аналітик правозахисної організації "КримSOS" Євген Ярошенко, пише "Радіо Свобода".

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За словами аналітика, родичі та адвокати не мають змоги відвідати деяких кримчан через віддаленість (наприклад, Челябінська область або Красноярський край РФ).

Цьогоріч 18 січня етапували фігуранта "справи кримських мусульман" Арсена Абхаїрова до колонії суворого режиму в Бурятії.

"Абхаїров та 106 інших громадян України в окупованому Криму зазнали незаконного переслідування за звинуваченнями в діях, які не є злочином за українським законодавством", — каже Ярошенко.

До слова, 27 липня 2023 року окупанти затримали під будівлею "Верховного суду Криму" в Сімферополі щонайменше 13 кримських татар, які прийшли на судове засідання щодо розгляду апеляції у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових, серед затриманих — журналістка Лутфіє Зудієва.

Нагадаємо, росіяни переводять політв’язнів з Криму у таємний СІЗО в тимчасово захопленому селі Чонгар Херсонської області. За інформацією Кримської правозахисної групи, частину політичних в’язнів з Криму переводять у неофіційний слідчий ізолятор.

Крим
в'язниця
військові злочини
Росія

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