Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Стало известно, сколько призывных кампаний провели россияне с начала оккупации Крыма arrow

Стало известно, сколько призывных кампаний провели россияне с начала оккупации Крыма

23 января 2024 17:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, сколько призывных кампаний провели россияне с начала оккупации Крыма
Российские военные. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

С начала оккупации украинского полуострова Крым в 2014 году россияне организовывают призывные кампании среди местного населения. Пока известно о проведении 18 таких мер в целом.

Об этом сообщил заместитель председателя правления Крымской правозащитной группы Владимир Чекригин в Ukraine Media Center Ukrinform.

Читайте также:

Военный призыв РФ в оккупированном Крыму

По его словам, Россия призвала не менее 45 тыс. крымчан с начала оккупации.

"Следует отметить нарушение Международного гуманитарного права со стороны Российской федерации, которое она осуществляет с начала оккупации. Речь идет прежде всего о непрекращающемся принудительном призыве. С начала оккупации уже было проведено 18 призывных кампаний", — рассказал Чекригин.

Он отметил, что с начала 2022 года оккупанты скрывают официальные цифры по количеству призванных людей на срочную службу.

Однако по данным правозащитников, по меньшей мере 5 тыс. крымчан было призвано в прошлом году и зафиксировано по меньшей мере 480 погибших среди них.

Напомним, что российские захватчики прибегают к проведению скрытой мобилизации на временно оккупированных украинских территориях. Однако призыв в ряды армии РФ может стать масштабным после выборов российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, в Институте изучения войны рассказали, сколько людей мобилизовало Россия для продолжения войны. Официально считается, что они призваны на срочную службу и охранять границу между Украиной и Российской Федерацией.

Крым
военный призыв
оккупанты
мобилизация
оккупация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме