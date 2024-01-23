Стало известно, сколько призывных кампаний провели россияне с начала оккупации Крыма

Российские военные. Фото: росСМИ

С начала оккупации украинского полуострова Крым в 2014 году россияне организовывают призывные кампании среди местного населения. Пока известно о проведении 18 таких мер в целом.

Об этом сообщил заместитель председателя правления Крымской правозащитной группы Владимир Чекригин в Ukraine Media Center Ukrinform.

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По его словам, Россия призвала не менее 45 тыс. крымчан с начала оккупации.

"Следует отметить нарушение Международного гуманитарного права со стороны Российской федерации, которое она осуществляет с начала оккупации. Речь идет прежде всего о непрекращающемся принудительном призыве. С начала оккупации уже было проведено 18 призывных кампаний", — рассказал Чекригин.

Он отметил, что с начала 2022 года оккупанты скрывают официальные цифры по количеству призванных людей на срочную службу.

Однако по данным правозащитников, по меньшей мере 5 тыс. крымчан было призвано в прошлом году и зафиксировано по меньшей мере 480 погибших среди них.

Напомним, что российские захватчики прибегают к проведению скрытой мобилизации на временно оккупированных украинских территориях. Однако призыв в ряды армии РФ может стать масштабным после выборов российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, в Институте изучения войны рассказали, сколько людей мобилизовало Россия для продолжения войны. Официально считается, что они призваны на срочную службу и охранять границу между Украиной и Российской Федерацией.