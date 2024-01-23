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Стало відомо, скільки призовних кампаній провели росіяни з початку окупації Криму

23 січня 2024 17:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, скільки призовних кампаній провели росіяни з початку окупації Криму
Російські військові. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Від початку окупації українського півострова Крим у 2014 році, росіяни організовують призовні кампанії серед місцевого населення. Наразі відомо про проведення 18 таких заходів загалом.

Про це повідомив заступник голови правління Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін в Ukraine Media Center Ukrinform.

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За його словами, Росія призвала щонайменше 45 тис. кримчан з початку окупації.

"Слід зазначити порушення Міжнародного гуманітарного права з боку Російської Федерації, яке вона здійснює з початку окупації. Йдеться передусім про примусовий призов, який не припиняється. З початку окупації вже було проведено 18 призовних кампаній", — розповів Чекригін.

Він наголосив, що з початку 2022 року окупанти приховують офіційні цифри щодо кількості призваних людей на строкову службу.

Проте за даними правозахисників, щонайменше 5 тис. кримчан було призвано минулого року і зафіксовано щонайменше 480 загиблих серед них.

Нагадаємо, що російські загарбники вдаються до проведення прихованої мобілізації на тимчасово окупованих українських територіях. Однак призов до лав армії РФ може стати масштабним після виборів російського диктатора Володимира Путіна.

Крім того, в Інституті вивчення війни розповіли, скільки людей мобілізувала Росія для продовження війни. Офіційно вважається, що вони призвані на строкову службу та охоронятимуть кордон між Україною і Російською Федерацією.

Крим
військовий призов
окупанти
мобілізація
окупація

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