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Стало известно, сколько российских НПЗ ВСУ повредили за неделю

17 марта 2024 14:04
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стало известно, сколько российских НПЗ ВСУ повредили за неделю
Пожар на российском НПЗ. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Силы обороны Украины за неделю повредили или вывели из строя девять российских нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые цели были поражены на расстоянии более тысячи километров.

Об этом сообщает Telegram-канал "Говорять Снайпер" в воскресенье, 17 марта.

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В частности украинские бойцы вывели из строя следующие НПЗ:

  • НПЗ Ильский в Краснодарском крае;
  • НПЗ в Орловской области;
  • НПЗ Лукойл в Нижегородской области;
  • Рязанский НПЗ;
  • НПЗ Кириши в Ленинградской области;
  • Калужский НПЗ;
  • Сызранский НПЗ;
  • Новокуйбышевский НПЗ;
  • НПЗ в Славянске-на-Кубани.

Напомним, в Самарской области (Россия) произошла серия атак на два нефтеперерабатывающих завода, в результате которых был серьезно поврежден Сызранский НПЗ.

В целом, мартовские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы нанесли стране-агрессору серьезный ущерб.

ВСУ
НПЗ
обстрелы
Россия
атака

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