Стало известно, сколько российских НПЗ ВСУ повредили за неделю
17 марта 2024 14:04
Пожар на российском НПЗ. Фото: росСМИ
Силы обороны Украины за неделю повредили или вывели из строя девять российских нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые цели были поражены на расстоянии более тысячи километров.
Об этом сообщает Telegram-канал "Говорять Снайпер" в воскресенье, 17 марта.
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В частности украинские бойцы вывели из строя следующие НПЗ:
- НПЗ Ильский в Краснодарском крае;
- НПЗ в Орловской области;
- НПЗ Лукойл в Нижегородской области;
- Рязанский НПЗ;
- НПЗ Кириши в Ленинградской области;
- Калужский НПЗ;
- Сызранский НПЗ;
- Новокуйбышевский НПЗ;
- НПЗ в Славянске-на-Кубани.
Напомним, в Самарской области (Россия) произошла серия атак на два нефтеперерабатывающих завода, в результате которых был серьезно поврежден Сызранский НПЗ.
В целом, мартовские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы нанесли стране-агрессору серьезный ущерб.
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