Стало известно, сколько российских НПЗ ВСУ повредили за неделю

Пожар на российском НПЗ. Фото: росСМИ

Силы обороны Украины за неделю повредили или вывели из строя девять российских нефтеперерабатывающих заводов. Некоторые цели были поражены на расстоянии более тысячи километров.

Об этом сообщает Telegram-канал "Говорять Снайпер" в воскресенье, 17 марта.

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В частности украинские бойцы вывели из строя следующие НПЗ:

НПЗ Ильский в Краснодарском крае;

НПЗ в Орловской области;

НПЗ Лукойл в Нижегородской области;

Рязанский НПЗ;

НПЗ Кириши в Ленинградской области;

Калужский НПЗ;

Сызранский НПЗ;

Новокуйбышевский НПЗ;

НПЗ в Славянске-на-Кубани.

Напомним, в Самарской области (Россия) произошла серия атак на два нефтеперерабатывающих завода, в результате которых был серьезно поврежден Сызранский НПЗ.

В целом, мартовские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы нанесли стране-агрессору серьезный ущерб.