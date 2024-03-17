Стало відомо, скільки російських НПЗ ЗСУ пошкодили за тиждень

Пожежа на російському НПЗ. Фото: росЗМІ

Сили оборони України за тиждень пошкодили чи вивели з ладу дев'ять російських нафтопереробних заводів. Деякі цілі були уражені на відстані понад тисячу кілометрів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Говорити Снайпер" у неділю, 17 березня.

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Зокрема українські бійці вивели з ладу такі НПЗ:

НПЗ Ільський у Краснодарському краї;

НПЗ в Орловській області;

НПЗ Лукойл у Нижньогородській області;

Рязанський НПЗ;

НПЗ Кіріші у Ленінградській області;

Калузький НПЗ;

Сизранський НПЗ;

Новокуйбишевський НПЗ;

НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.

Нагадаємо, в Самарській області (Росія) відбулася серія атак на два нафтопереробні заводи, внаслідок яких було серйозно пошкоджено Сизранський НПЗ.

Загалом березневі атаки на російські нафтопереробні заводи завдали країні-агресору серйозних збитків.