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Стало відомо, скільки російських НПЗ ЗСУ пошкодили за тиждень

17 березня 2024 14:04
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Стало відомо, скільки російських НПЗ ЗСУ пошкодили за тиждень
Пожежа на російському НПЗ. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Сили оборони України за тиждень пошкодили чи вивели з ладу дев'ять російських нафтопереробних заводів. Деякі цілі були уражені на відстані понад тисячу кілометрів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Говорити Снайпер" у неділю, 17 березня.

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Зокрема українські бійці вивели з ладу такі НПЗ:

  • НПЗ Ільський у Краснодарському краї;
  • НПЗ в Орловській області;
  • НПЗ Лукойл у Нижньогородській області;
  • Рязанський НПЗ;
  • НПЗ Кіріші у Ленінградській області;
  • Калузький НПЗ;
  • Сизранський НПЗ;
  • Новокуйбишевський НПЗ;
  • НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.

Нагадаємо, в Самарській області (Росія) відбулася серія атак на два нафтопереробні заводи, внаслідок яких було серйозно пошкоджено Сизранський НПЗ.

Загалом березневі атаки на російські нафтопереробні заводи завдали країні-агресору серйозних збитків.

ЗСУ
НПЗ
обстріли
Росія
атака

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