Стало відомо, скільки російських НПЗ ЗСУ пошкодили за тиждень
17 березня 2024 14:04
Пожежа на російському НПЗ. Фото: росЗМІ
Сили оборони України за тиждень пошкодили чи вивели з ладу дев'ять російських нафтопереробних заводів. Деякі цілі були уражені на відстані понад тисячу кілометрів.
Про це повідомляє Telegram-канал "Говорити Снайпер" у неділю, 17 березня.
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Зокрема українські бійці вивели з ладу такі НПЗ:
- НПЗ Ільський у Краснодарському краї;
- НПЗ в Орловській області;
- НПЗ Лукойл у Нижньогородській області;
- Рязанський НПЗ;
- НПЗ Кіріші у Ленінградській області;
- Калузький НПЗ;
- Сизранський НПЗ;
- Новокуйбишевський НПЗ;
- НПЗ у Слов'янську-на-Кубані.
Нагадаємо, в Самарській області (Росія) відбулася серія атак на два нафтопереробні заводи, внаслідок яких було серйозно пошкоджено Сизранський НПЗ.
Загалом березневі атаки на російські нафтопереробні заводи завдали країні-агресору серйозних збитків.
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