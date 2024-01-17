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Стало известно, сколько тонн зерна россияне вывезли с оккупированных территорий за год

17 января 2024 08:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стало известно, сколько тонн зерна россияне вывезли с оккупированных территорий за год
Порт с зерном. Фото: Shutterstock
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За 2023 год россияне вывезли с временно оккупированных территорий 4,8 тонны украинского зерна. Кроме того, местные аграрии должны сдавать захватчикам зерно по более низкой цене, чем на рынке.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

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Сколько тонн зерна россияне вывезли с оккупированных территорий в год

В ЦНС подчеркнули, что Россия так же, как и 100 лет назад, продолжает грабить захваченные земли и вывозить оттуда все, до чего может дотянуться.

"С оккупированных территорий идут эшелоны с зерном, которые враг собрал с украинской земли. Только через год оккупанты вывезли 4,8 тонны украинского зерна", — говорится в сообщении.

При этом в оккупации действует целая схема: все аграрии должны сдавать зерно оккупантам по фиксированной цене в разы ниже рыночной, а потом гауляйтеры перепродают зерно и забирают разницу.

"Центр национального сопротивления отмечает, что никто из причастных к краже украинского зерна не избежит ответственности и является законной целью для Движения Сопротивления. Сообщайте о предателях нашего чат-бота. Анонимность гарантирована", — призывают украинцев.

Напомним, недавно генеральный секретарь ООН высказал свое мнение о возможности возобновления так называемого "зернового соглашения". Он сообщил, что организация находится в контакте с обеими сторонами по этому вопросу, но не видит смысла возобновлять это соглашение.

кража
россияне
зерно
оккупация
война в Украине

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