Стало известно, сколько тонн зерна россияне вывезли с оккупированных территорий за год

Порт с зерном. Фото: Shutterstock

За 2023 год россияне вывезли с временно оккупированных территорий 4,8 тонны украинского зерна. Кроме того, местные аграрии должны сдавать захватчикам зерно по более низкой цене, чем на рынке.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

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В ЦНС подчеркнули, что Россия так же, как и 100 лет назад, продолжает грабить захваченные земли и вывозить оттуда все, до чего может дотянуться.

"С оккупированных территорий идут эшелоны с зерном, которые враг собрал с украинской земли. Только через год оккупанты вывезли 4,8 тонны украинского зерна", — говорится в сообщении.

При этом в оккупации действует целая схема: все аграрии должны сдавать зерно оккупантам по фиксированной цене в разы ниже рыночной, а потом гауляйтеры перепродают зерно и забирают разницу.

"Центр национального сопротивления отмечает, что никто из причастных к краже украинского зерна не избежит ответственности и является законной целью для Движения Сопротивления. Сообщайте о предателях нашего чат-бота. Анонимность гарантирована", — призывают украинцев.

Напомним, недавно генеральный секретарь ООН высказал свое мнение о возможности возобновления так называемого "зернового соглашения". Он сообщил, что организация находится в контакте с обеими сторонами по этому вопросу, но не видит смысла возобновлять это соглашение.