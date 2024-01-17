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Стало відомо, скільки тонн зерна росіяни вивезли з окупованих територій за рік

17 січня 2024 08:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Стало відомо, скільки тонн зерна росіяни вивезли з окупованих територій за рік
Порт із зерном. Фото: Shutterstock
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За 2023 рік росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій 4,8 тонни українського зерна. Крім того, місцеві аграрії мають здавати загарбникам зерно за нижчою ціною, ніж на ринку.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС)

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Скільки тонн зерна росіяни вивезли з окупованих територій за рік

У ЦНС наголосили, що Росія так саме як і 100 років тому продовжує грабувати захоплені землі й вивозити звідти все, до чого може дотягнутися.

"З окупованих територій йдуть ешелони з зерном, які ворог зібрав з української землі. Лише за рік окупанти вивезли 4,8 тонни українського зерна", — йдеться у повідомленні. 

При цьому, в окупації діє ціла схема: всі аграрії мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною в рази нижче ринкової, а вже потім гауляйтери перепродають зерно й забирають різницю. 

"Центр національного спротиву зауважує, що ніхто з дотичних до крадіжки українського зерна не уникне відповідальності та є законною ціллю для Руху Опору. Повідомляйте про зрадників до нашого чат-бота. Анонімність гарантована", — закликають українців. 

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар ООН висловив свою думку щодо можливості відновлення так званої "зернової угоди". Він повідомив, що організація перебуває в контакті з обома сторонами щодо цього питання, але не вбачає сенсу відновлювати цю угоду.

крадіжка
росіяни
зерно
окупація
війна в Україні

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