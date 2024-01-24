Стало известно, сколько украинских детей погибло из-за вооруженной агрессии России
Из-за российской агрессии в Украине погиб 521 ребенок. Еще более 1211 детей получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Сколько украинских детей погибли из-за войны
По состоянию на утро 24 января 2024 года из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 521 ребенок. Еще более 1211детей получили ранения разной степени тяжести.
По данным ювенильных прокуроров, больше всего детей пострадало в следующих областях:
- Донецкая — 504 ребенка,
- Харьковская — 325 детей,
- Херсонская — 146 детей,
- Киевская — 130 детей,
- Днепропетровска — 111 детей,
- Николаевская — 101 ребенок,
- Запорожская — 100 детей,
- Черниговская — 72 ребенка,
- Луганская — 67 детей.
"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — говорится в сообщении.
Только за последние сутки из-за вражеских обстрелов в Харькове погибла 8-летняя девочка. Еще девять детей от трех до 17 лет пострадали.
А в Киеве из-за атак россиян пострадали шесть детей в возрасте от 14 до 17 лет.
Напомним, 17 января российские оккупанты обстреляли автомобиль с людьми в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека, среди которых ребенок.
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