Стало известно, сколько украинских детей погибло из-за вооруженной агрессии России

Спасатель эвакуирует ребенка из дома, поврежденного из-за обстрелов РФ. Фото: ГСЧС

Из-за российской агрессии в Украине погиб 521 ребенок. Еще более 1211 детей получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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По состоянию на утро 24 января 2024 года из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 521 ребенок. Еще более 1211детей получили ранения разной степени тяжести.

По данным ювенильных прокуроров, больше всего детей пострадало в следующих областях:

Донецкая — 504 ребенка,

Харьковская — 325 детей,

Херсонская — 146 детей,

Киевская — 130 детей,

Днепропетровска — 111 детей,

Николаевская — 101 ребенок,

Запорожская — 100 детей,

Черниговская — 72 ребенка,

Луганская — 67 детей.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — говорится в сообщении.

Только за последние сутки из-за вражеских обстрелов в Харькове погибла 8-летняя девочка. Еще девять детей от трех до 17 лет пострадали.

А в Киеве из-за атак россиян пострадали шесть детей в возрасте от 14 до 17 лет.

Напомним, 17 января российские оккупанты обстреляли автомобиль с людьми в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека, среди которых ребенок.