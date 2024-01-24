Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Стало известно, сколько украинских детей погибло из-за вооруженной агрессии России arrow

Стало известно, сколько украинских детей погибло из-за вооруженной агрессии России

24 января 2024 10:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стало известно, сколько украинских детей погибло из-за вооруженной агрессии России
Спасатель эвакуирует ребенка из дома, поврежденного из-за обстрелов РФ. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за российской агрессии в Украине погиб 521 ребенок. Еще более 1211 детей получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Читайте также:

Сколько украинских детей погибли из-за войны

По состоянию на утро 24 января 2024 года из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погиб 521 ребенок. Еще более 1211детей получили ранения разной степени тяжести.

По данным ювенильных прокуроров, больше всего детей пострадало в следующих областях:

  • Донецкая — 504 ребенка,
  • Харьковская — 325 детей,
  • Херсонская — 146 детей,
  • Киевская — 130 детей,
  • Днепропетровска — 111 детей,
  • Николаевская — 101 ребенок,
  • Запорожская — 100 детей,
  • Черниговская — 72 ребенка,
  • Луганская — 67 детей.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — говорится в сообщении.

Только за последние сутки из-за вражеских обстрелов в Харькове погибла 8-летняя девочка. Еще девять детей от трех до 17 лет пострадали.

А в Киеве из-за атак россиян пострадали шесть детей в возрасте от 14 до 17 лет.

Напомним, 17 января российские оккупанты обстреляли автомобиль с людьми в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека, среди которых ребенок.

смерть
дети
россияне
обстрелы
депортация детей
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме