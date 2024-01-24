Стало відомо, скільки українських дітей загинуло через збройну агресію Росії
Через російську агресію в України загинула 521 дитина. Ще понад 1211 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Скільки українських дітей загинули через війну
Станом на ранок 24 січня 2024 року через збройну агресію РФ в Україні загинула 521 дитина. Ще понад 1211 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
За даними ювенільних прокурорів, найбільше дітей постраждало у таких областях:
- Донецька — 504 дитини,
- Харківська — 325 дітей,
- Херсонська — 146 дітей,
- Київська — 130 дітей,
- Дніпропетровська — 111 дітей,
- Миколаївська — 101 дитина,
- Запорізька — 100 дітей,
- Чернігівська — 72 дитини,
- Луганська — 67 дітей.
"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — йдеться у повідомленні.
Лише протягом останньої доби через ворожі обстріли у Харкові загинула 8-річна дівчинка. Ще дев'ять дітей віком від трьох до 17 років постраждали.
А в Києві через атаки росіян постраждали шестеро дітей віком від 14 до 17 років.
Нагадаємо, 17 січня російські окупанти обстріляли автівку з людьми у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей, серед яких дитина.
Читайте Новини.LIVE!