Стало відомо, скільки українських дітей загинуло через збройну агресію Росії

Рятувальник евакуює дитину з будинку, пошкодженого через обстріли РФ. Фото: ДСНС

Через російську агресію в України загинула 521 дитина. Ще понад 1211 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Станом на ранок 24 січня 2024 року через збройну агресію РФ в Україні загинула 521 дитина. Ще понад 1211 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними ювенільних прокурорів, найбільше дітей постраждало у таких областях:

Донецька — 504 дитини,

Харківська — 325 дітей,

Херсонська — 146 дітей,

Київська — 130 дітей,

Дніпропетровська — 111 дітей,

Миколаївська — 101 дитина,

Запорізька — 100 дітей,

Чернігівська — 72 дитини,

Луганська — 67 дітей.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — йдеться у повідомленні.

Лише протягом останньої доби через ворожі обстріли у Харкові загинула 8-річна дівчинка. Ще дев'ять дітей віком від трьох до 17 років постраждали.

А в Києві через атаки росіян постраждали шестеро дітей віком від 14 до 17 років.

Нагадаємо, 17 січня російські окупанти обстріляли автівку з людьми у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей, серед яких дитина.