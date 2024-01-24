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Стало відомо, скільки українських дітей загинуло через збройну агресію Росії

24 січня 2024 10:00
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Стало відомо, скільки українських дітей загинуло через збройну агресію Росії
Рятувальник евакуює дитину з будинку, пошкодженого через обстріли РФ. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через російську агресію в України загинула 521 дитина. Ще понад 1211 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора

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Скільки українських дітей загинули через війну

Станом на ранок 24 січня 2024 року через збройну агресію РФ в Україні загинула 521 дитина. Ще понад 1211 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними ювенільних прокурорів, найбільше дітей постраждало у таких областях:

  • Донецька — 504 дитини,
  • Харківська — 325 дітей,
  • Херсонська — 146 дітей,
  • Київська — 130 дітей,
  • Дніпропетровська — 111 дітей,
  • Миколаївська — 101 дитина,
  • Запорізька — 100 дітей,
  • Чернігівська — 72 дитини,
  • Луганська — 67 дітей.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — йдеться у повідомленні. 

Лише протягом останньої доби через ворожі обстріли у Харкові загинула 8-річна дівчинка. Ще дев'ять дітей віком від трьох до 17 років постраждали. 

А в Києві через атаки росіян постраждали шестеро дітей віком від 14 до 17 років. 

Нагадаємо, 17 січня російські окупанти обстріляли автівку з людьми у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей, серед яких дитина.

смерть
діти
росіяни
обстріли
депортація дітей
війна в Україні

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