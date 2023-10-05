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Стало известно, сколько украинцев считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах

5 октября 2023 18:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, сколько украинцев считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах
Пропавшие без вести украинцы. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине более 26 тыс. человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Из них находятся в розыске 11 тыс. гражданских и 15 тыс. военнослужащих.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко.

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По словам Тимченко, информацию о каждом пропавшем без вести ставят на учет и вносят в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Выписки из этого Реестра получили почти 9 тыс. семей.

Сколько людей уже нашли

В июле бывший уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что в Едином реестре пропавших без вести есть информация о более чем 24 тыс. украинцев.

Более 8 тыс. человек уже удалось найти, а именно установить их местонахождение или место гибели. Котенко отметил, что 60-65% людей из реестра живы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты защитников. Законопроект предусматривает сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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