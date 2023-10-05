Стало известно, сколько украинцев считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах
В Украине более 26 тыс. человек считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. Из них находятся в розыске 11 тыс. гражданских и 15 тыс. военнослужащих.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко.
Что известно
По словам Тимченко, информацию о каждом пропавшем без вести ставят на учет и вносят в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Выписки из этого Реестра получили почти 9 тыс. семей.
Сколько людей уже нашли
В июле бывший уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что в Едином реестре пропавших без вести есть информация о более чем 24 тыс. украинцев.
Более 8 тыс. человек уже удалось найти, а именно установить их местонахождение или место гибели. Котенко отметил, что 60-65% людей из реестра живы.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты защитников. Законопроект предусматривает сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах.