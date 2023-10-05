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Стало відомо, скільки українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин

5 жовтня 2023 18:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, скільки українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин
В Україні зникли безвісти 26 тис. людей. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні понад 26 тис. людей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. З них перебувають у розшуку 11 тис. цивільних і 15 тис. військовослужбовців. 

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

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Що відомо

За словами Тимченка, інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік та вносять до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. 

Наразі виписки з цього Реєстру отримали майже 9 тис. сімей. 

Скільки людей вже знайшли

У липні колишній уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що в Єдиному реєстрі зниклих безвісти є інформація про понад 24 тис. українців.

Понад 8 тис. людей вже вдалося знайти, а саме — встановити їхнє місце перебування чи місце загибелі. Котенко зазначив, що 60-65% людей із реєстру — живі. 

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення соціального захисту захисників. Законопроєкт передбачає збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин.

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