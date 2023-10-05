Стало відомо, скільки українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин
В Україні понад 26 тис. людей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. З них перебувають у розшуку 11 тис. цивільних і 15 тис. військовослужбовців.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив заступник Міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.
Що відомо
За словами Тимченка, інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік та вносять до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
Наразі виписки з цього Реєстру отримали майже 9 тис. сімей.
Скільки людей вже знайшли
У липні колишній уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко заявив, що в Єдиному реєстрі зниклих безвісти є інформація про понад 24 тис. українців.
Понад 8 тис. людей вже вдалося знайти, а саме — встановити їхнє місце перебування чи місце загибелі. Котенко зазначив, що 60-65% людей із реєстру — живі.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення соціального захисту захисників. Законопроєкт передбачає збереження грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин.