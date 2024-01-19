Стало известно, сколько вражеской техники ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении за месяц

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

За декабрь 2023 года Силы обороны уничтожили на Авдеевском направлении более 100 единиц российской техники. Когда разрешают погодные условия, оккупанты активно наступали и применяли для этого бронированную технику.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

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Барабаш рассказал, что, по подсчетам военных, за декабрь они уничтожили на Авдеевском направлении более 100 единиц вражеской техники. По его словам, когда погодные условия разрешали, захватчики активно наступали, используя бронированную технику. Но сейчас морозы спали и из-за мокрой земли, вчера враг технику почти не применял.

"Прежде действительно несколько дней ехали колоннами. Мы говорим, что они пристреляли нам всю логистику, так же наши ребята пристреляли направления, где враг пытается двигаться. И как результат, большое количество техники даже не успевает доехать до позиций", — говорит начальник МВА.

Что происходит на Авдеевском направлении

Боевые действия на восточном фронте не остановились. Так, в начале недели российские войска бросили отряды на очередной штурм Авдеевки. По словам главы местной городской военной администрации Виталия Барабаша, оккупанты начали одновременное наступление сразу на 20 участках фронта в районе Авдеевки.

Кроме того, россияне все это время активно использовали как артиллерию, так и авиацию, нанося удары по промышленной и гражданской инфраструктуре Авдеевки. Впрочем, особых успехов войска страны-агрессора в этих штурмах не добились.

Недавно спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что всего в операционной зоне ОВСУ "Таврия" против нас действует более 160 тысяч оккупантов.

Напомним, что Виталий Барабаш также рассказал, почему армия России активизировалась на Авдеевском направлении, усилив штурмовое давление на город. По его словам, росармейцы хотят захватить его до старта президентских выборов в России.