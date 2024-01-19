Стало відомо, скільки ворожої техніки ЗСУ знищили на Авдіївському напрямку за місяць

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Упродовж грудня 2023 року Сили оборони знищили на Авдіївському напрямку понад 100 одиниць російської техніки. Коли дозволяють погодні умови, окупанти активно наступали і застосовували для цього броньовану техніку.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

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Барабаш розповів, що за підрахунками військових, за грудень вони знищили на Авдіївському напрямку понад 100 одиниць ворожої техніки. За його словами, коли погодні умови дозволяли, то загарбники активно наступали, використовуючи броньовану техніку. Але зараз морози спали і через мокру землю, вчора ворог техніку майже не застосовував.

"Перед тим дійсно кілька днів їхали колонами. Ми кажемо, що вони пристріляли нам всю логістику, так само наші хлопці пристріляли напрямки, де ворог намагається рухатись. І як результат, велика кількість техніки навіть не встигає доїхати до позицій", — каже начальник МВА.

Що відбувається на Авдіївському напрямку

Бойові дії на східному фронті не зупинилися. Так, на початку тижня російські війська кинули загони на черговий штурм Авдіївки. За словами очільника тамтешньої міської військової адміністрації Віталія Барабаша, окупанти розпочали одночасний наступ відразу на 20 ділянках фронту в районі Авдіївки.

Крім того, росіяни увесь цей час активно використовували як артилерію, так і авіацію, завдаючи ударів по промисловій та цивільній інфраструктурі Авдіївки. Втім, особливих успіхів війська країни-агресора у цих штурмах не здобули.

Нещодавно речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" проти нас діє понад 160 тисяч окупантів.

Нагадаємо, що Віталій Барабаш також розповів, чому армія Росії активізувалася на Авдіївському напрямку, посиливши штурмовий тиск на місто. За його словами, росармійці хочуть захопити його до старту президентських виборів у Росії.