С боекомплектом для Patriot будут проблемы — объяснение эксперта Киричевского

Батарея ЗРК Patriot на дежурстве. Фото: агентство Reuters

Украине нужно выложить за боекомплект в американские тяжелые зенитно-ракетные комплексы Patriot гораздо больше денег. За наличные 2,2 миллиарда долларов Киев может закупить всего 200 ракет.

Об этом заявил военный обозреватель и главный редактор Defence Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Ми — Україна" в пятницу, 5 июля.

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По его словам, в США по этому поводу снова могут выдвигать претензии к украинскому правительству по поводу полученных траншей.

"Как можем понять по данным из открытых источников, там снова вышла сложная схема, вокруг которой трамписты и демократы будут "ломать щиты", куда ушли деньги", — говорит эксперт.

Киричевский отметил: одну ракету для ЗРК производят в течение двух с половиной лет, а за последние полтора года Украине предоставили ориентировочно 450 таких ракет.

"Мы можем припомнить заявление Белого Дома, что у них приоритет на следующие 16 месяцев поставлять нам ракеты, которые были забронированы под экспортные контракты, а затем уже давать своим заказчикам", — объясняет он.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что в Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot с подготовленными в Германии расчетами.

Также мы сообщали, что Украина ведет переговоры с Израилем и США о передаче вооружения восьми израильских комплексов Patriot.