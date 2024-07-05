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Стало відомо, в яку суму обійдеться Україні боєкомплект до систем Patriot

5 липня 2024 16:39
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Ілля Рябінін
редактор
З боєкомплектом для Patriot будуть проблеми — пояснення експерта Киричевського
Батарея ЗРК Patriot на чергуванні. Фото: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Україні потрібно викласти за боєкомплект до американських важких зенітно-ракетних комплексів Patriot набагато більше грошей. За наявні 2,2 мільярда доларів Київ може закупити лише 200 ракет. 

Про це заявив військовий оглядач та головний редактор Defence Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу "Ми — Україна" у п'ятницю, 5 липня. 

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За його словами, в США з цього приводу знову можуть висувати претензії до українського уряду з приводу отриманих траншів.

"Як можемо зрозуміти за даними з відкритих джерел, там знову вийшла складна схема, навколо якої трампісти та демократи будуть "ламати щити", куди пішли гроші", — каже експерт.

Киричевський зауважив: одну ракету до ЗРК виготовляють протягом двох з половиною років, а за останні півтора року Україні надали орієнтовно 450 таких ракет.

"Ми можемо пригадати заяву Білого Дому, що у них пріоритет на наступні 16 місяців постачати нам ракети, які були заброньовані під експортні контракти, а потім вже давати своїм замовникам", – пояснює він. 

Нагадаємо, раніше посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що до України прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot з підготовленими у Німеччині розрахунками.

Також ми повідомляли, що Україна веде переговори з Ізраїлем та США про передачу озброєння восьми ізраїльських комплексів Patriot.

США зброя гроші Україна ППО війна в Україні виробництво

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