Пилот ВСУ рассказал о самолетах Су-27 и F-16 - какая между ними разница

Истребитель F-16 Воздушных сил Нидерландов. Фото: Andy Reeve-Smith

Пилот украинской бригады тактической авиации Андрей, работающий на самолете Су-27, высказал свое мнение про модернизацию советских истребителей. Он отметил, что ресурс Су-27 еще не исчерпан и ими можно воевать, однако после войны Украине следует подумать, есть ли смысл вкладывать в них деньги.

Об этом рассказал пилот украинской бригады тактической авиации Андрей в интервью Армия TV во вторник, 25 июня.

Читайте также:

Какая разница между самолетами Су-27 и F-16

Андрей сравнил советские истребители Су-27 с западными F-16. Хотя он лично не летал на F-16, пилот многое слышал о них от своих собратьев. Он отметил, что сам полет на Су-27 идеален, но там нет прицела.

Тренажеры – это одно, а реальный полет – совсем другое. Это две кардинально разные машины. Для определенных задач Су-27 подходит идеально. Я бы на нем летал еще долго, если бы на него прицел поставить. Те ощущения, которые ты получаешь от самого полета – не от боевого задания, а именно от полета – Су-27 идеален. Но тот кайф, который ты получаешь от F-16, когда захватываешь цель на определенных дистанциях, которые ты даже подумать не мог, что такое возможно. Это другой кайф" , — заметил пилот.

Модернизация Су-27 и их будущее

Андрей отметил, что Су-27 постоянно модернизируются — к нему даже присоединили западное вооружение

Мы постоянно придумываем что-то новое, доставляем, допиливаем. Мы спокойно работаем с западным вооружением — мы тоже его туда определенным образом присоединили. Ресурс, эксплуатация — может еще летать и летать. Конечно, после войны надо думать, есть ли смысл в эксплуатации этого самолета. Ибо ресурс уже получается. Есть ли смысл его модернизировать, тратить деньги, чтобы довести его до аналогичного состояния F-16, Gripen и так далее?", — сообщил украинский пилот.

Старший техник по эксплуатации Дмитрий также поделился своими впечатлениями и добавил, что у него вызывает определенный восторг, когда он отправляет полностью снаряженный борт, а он возвращается пустой.

"Ты понимаешь, что оно где-то легло. И ты понимаешь, что это не зря" , — сказал техник.

Напомним, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен рассказал, когда его страна перестанет учить украинских пилотов на истребителях F-16. По его словам, подготовку проводить невозможно после 2024 года.

Мы писали, что уже летом 2024 первые истребители F-16 появятся в небе над Украиной . Они могут быть вовлечены в оборону Харькова от управляемых авиабомб.