Пілот ЗСУ розповів про літаки Су-27 і F-16 — яка між ними різниця

Винищувач F-16 Повітряних сил Нідерландів. Фото: Andy Reeve-Smith

Пілот української бригади тактичної авіації Андрій, який працює на літаку Су-27, висловив свої думки щодо модернізації радянських винищувачів. Він зазначив, що ресурс Су-27 ще не вичерпаний і ними можна воювати, проте після війни Україні варто подумати, чи є сенс вкладати у них гроші.

Про це розповів пілот української бригади тактичної авіації Андрій в інтерв'ю Армія TV у вівторок, 25 червня.

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Андрій порівняв радянські винищувачі Су-27 із західними F-16. Хоча він особисто не літав на F-16, багато чув про них від своїх побратимів. Він зазначив, що сам політ на Су-27 ідеальний, але там немає прицілу.

"Тренажери — це одне, а реальний політ — зовсім інше. Це дві кардинально різні машини. Для певних задач Су-27 підходить ідеально. Я б на ньому літав ще довго, якби на нього приціл поставити. Ті відчуття, які ти отримуєш від самого польоту — не від бойового завдання, а саме від польоту — Су-27 ідеальний. Але отой кайф, який ти отримуєш від F-16, коли ти захоплюєш ціль на певних дистанціях, які ти навіть подумати не міг, що таке можливо. Це інший кайф", — зауважив пілот.

Модернізація Су-27 та їхнє майбутнє

Андрій зазначив, що Су-27 постійно модернізуються — до нього навіть приєднали західне озброєння

"Ми постійно придумуємо щось нове, доставляємо, допилюємо. Ми спокійно працюємо із західним озброєнням — ми теж його туди певним чином приєднали. Ресурс, експлуатація — може ще літати й літати. Звичайно, що після війни треба думати, чи є сенс в експлуатації цього літака. Бо ресурс вже виходить. Чи є сенс його модернізувати, витрачати гроші, щоб довести його до стану, аналогічного F-16, Gripen тощо?" — повідомив український пілот.

Старший технік з експлуатації Дмитро також поділився своїми враженнями і додав, що у нього викликає певне захоплення, коли він відправляє повністю споряджений борт, а він повертається порожній.

"Ти розумієш, що воно десь лягло. І ти розумієш, що це — недаремно", — сказав технік.

Нагадаємо, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен розповів, коли його країна припинить навчати українських пілотів на винищувачах F-16. За його словами, підготовку проводити буде неможливо після 2024 року.

Ми писали, що вже влітку 2024 року перші винищувачі F-16 з'являться в небі над Україною. Вони можуть бути залучені до оборони Харкова від керованих авіабомб.