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Суд вынес суровый приговор наводчику ракет России на оборонный завод в Запорожье

25 сентября 2023 18:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Суд вынес суровый приговор наводчику ракет России на оборонный завод в Запорожье
Коллаборант под следствием. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Пожизненное заключение получил коллаборант, наводивший российские ракеты на оборонный завод в Запорожье. Служба безопасности задержала предателя в ноябре 2022 года.

Об этом сообщили в СБУ.

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Благодаря доказательной базе Службы безопасности пожизненный срок заключения получил агент ФСБ, корректировавший ракетные удары российских оккупантов по военной и критической инфраструктуре Запорожья.

Контрразведчики СБУ задержали его во время спецоперации на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года.

По данным следствия, злоумышленником оказался работник местного оборонного предприятия, наводивший российские ракеты на производственные цеха завода.

Кроме того, он скорректировал серию воздушных атак агрессора на объекты энергетического комплекса области. После вражеских ударов российский агент выходил на местность для фиксации последствий прилетов и передачи оккупантам соответствующего отчета.

Как установило расследование, злоумышленник был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения РФ.

Сотрудники СБУ в квартире предателя
Обыски в квартире предателя. Фото: СБУ

Следственные действия СБУ

Установлено, что передачу разведданных захватчикам их приспешник осуществлял в виде электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности.

Во время обысков по месту жительства предателя изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Переписка предателя с кураторами из ФСБ
Переписка предателя с кураторами из ФСБ. Фото: СБУ

Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила во Львове эксочельника оборонного завода, который "разоружал" украинскую ПВО накануне вторжения РФ. Чиновник нанес ущерб на 2,4 миллиона гривен.

Напомним, СБУ разоблачила сеть агентов РФ, собиравших компромат на украинских военных.

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