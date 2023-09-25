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Суд виніс суворий вирок навіднику ракет Росії на оборонний завод у Запоріжжі

25 вересня 2023 18:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Суд виніс суворий вирок навіднику ракет Росії на оборонний завод у Запоріжжі
Колаборант під слідством. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Довічне ув’язнення отримав колаборант, який наводив російські ракети на оборонний завод у Запоріжжі. Служба безпеки затримала зрадника у листопаді 2022 року. 

Про це повідомили в СБУ.

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Завдяки доказовій базі Служби безпеки довічний термін ув’язнення отримав агент ФСБ, який коригував ракетні удари російських окупантів по військовій та критичній інфраструктурі Запоріжжя.

Контррозвідники СБУ затримали його під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року.

За даними слідства, зловмисником виявився працівник місцевого оборонного підприємства, який наводив російські ракети на виробничі цехи заводу.

Крім того, він скоригував серію повітряних атак агресора на об’єкти енергетичного комплексу області. Після ворожих ударів російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків "прильотів" та передачі окупантам відповідного "звіту".

Як встановило розслідування, зловмисник був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Співробітники СБУ в квартирі зрадника
Обшуки у квартирі зрадника. Фото: СБУ

Слідчі дії СБУ

Встановлено, що передачу розвідданих загарбникам їхній поплічник здійснював у вигляді електронних координат та фото українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуків за місцем проживання зрадника вилучено мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Переписка зрадника з кураторами з ФСБ
Листування зрадника з кураторами з ФСБ. Фото: СБУ

Раніше ми повідомляли, що СБУ викрила у Львові ексочільника оборонного заводу, який "роззброював" українську ППО напередодні вторгнення РФ. Посадовець завдав збитків на 2,4 мільйони гривень. 

Нагадаємо, СБУ викрила мережу агентів РФ, які збирали компромат на українських військових.

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