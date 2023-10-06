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Суд вынес приговор коллаборантам, которые в Лимане пытали людей и заставляли их разбирать завалы

6 октября 2023 18:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Суд вынес приговор коллаборантам, которые в Лимане пытали людей и заставляли их разбирать завалы
Группа коллаборантов присоединилась к российским формированиям. Фото: Донецкая областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине к 15 годам заключения заочно приговорили организованную группу коллаборантов. Они задерживали и пытали гражданских, а также заставляли их разбирать завалы в Лимане.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

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По представлению прокуратуры, суд вынес приговор пяти мужчинам за коллаборационную деятельность и содействие государству-агрессору. Главе группировки также предъявили обвинения в нарушении законов и обычаев войны.

"Их заочно приговорили к 15 годам заключения с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти на 15 лет, с конфискацией имущества", — говорится в сообщении прокуратуры.

Чем занимались предатели

В прокуратуре отметили, что в течение пяти месяцев организованная группа по указаниям оккупационной администрации проводила незаконные проверки горожан и силой лишала их свободы.

Гражданских людей держали в камерах местного отделения полиции в бесчеловечных условиях, причиняя моральные и физические страдания. Также пособники государства-агрессора привлекали людей к принудительным работам.

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Приговоренный к 15 годам коллаборант. Фото: Донецкая областная прокуратура
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Приговоренный к 15 годам коллаборант. Фото: Донецкая областная прокуратура
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Приговоренный к 15 годам коллаборант. Фото: Донецкая областная прокуратура

Ранее мы сообщали, что в Одесской области разоблачили мужчину, который собирал данные об агентурном аппарате украинских спецслужб и позиции ВСУ. Коллаборант по собственной инициативе пошел на сотрудничество с вражескими спецслужбами.

Напомним, что во Львове сообщили о подозрении разведчику российской армии. Пока он продолжает участвовать в боевых действиях против украинской армии.

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