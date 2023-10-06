Суд виніс вирок колаборантам, які в Лимані катували людей та змушували їх розбирати завали

Група колаборантів приєдналася до російських формувань. Фото: Донецька обласна прокуратура

В Україні до 15 років ув'язнення заочно засудили організовану групу колаборантів. Вони затримували і катували цивільних, а також змушували їх розбирати завали у Лимані.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

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Вироки колаборантам

За поданням прокуратури, суд ухвалено вирок п'ятьом чоловікам за колабораційну діяльність та сприяння державі-агресору. Очільнику угруповання також пред'явили обвинувачення в порушенні законів та звичаїв війни.

"Їх заочно засуджено до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах та органах державної влади на 15 років, з конфіскацією майна", — говориться у повідомленні прокуратури.

Чим займалися зрадники

В прокуратурі зазначили, що упродовж п'яти місяців організована група за вказівками окупаційної адміністрації проводила незаконні перевірки містян та силоміць позбавляла їх волі.

Цивільних людей тримали у камерах місцевого відділку поліції у нелюдських умовах, завдаючи моральних та фізичних страждань. Також спільники держави-агресора залучали людей до примусових робіт.

Засуджений до 15 років колаборант. Фото: Донецька обласна прокуратура

Засуджений до 15 років колаборант. Фото: Донецька обласна прокуратура

Засуджений до 15 років колаборант. Фото: Донецька обласна прокуратура

Раніше ми повідомляли, в Одеській області викрили чоловіка, який збирав дані про агентурний апарат українських спецслужб та позиції ЗСУ. Колаборант з власної ініціативи пішов на співпрацю з ворожими спецслужбами.

Нагадуємо, що у Львові повідомили про підозру розвіднику російської армії. Наразі він продовжує брати участь у бойових діях проти української армії.