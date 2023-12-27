Суд вынес приговор главарю так называемой "ДНР" Пушилину

Коллаборант Денис Пушилин. Фото: росСМИ

Главаря незаконно провозглашенной "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина приговорили к 15 годам заключения. Кроме того, было принято решение о конфискации имущества коллаборанта.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Сообщение Офиса генерального прокурора. Фото: скриншот

Пушилина осудили за коллаборационную деятельность

Суд вынес приговор в отношении главаря незаконно созданной на территории Донбасса "народной республики".

Денису Пушилину инкриминированы посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность. Осужденному было назначено максимальное наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2022 года глава псевдореспублики созвал и провел внеочередное заседание так называемого совета "ДНР".



На собрании нелегитимный депутатский корпус принял так называемый "законопроект о референдуме ДНР по вопросу вхождения в состав РФ".

Колаборанская деятельность Пушилина

Главарь "ДНР" неоднократно подчеркивал у подконтрольных медиа необходимость присоединения временно оккупированной территории Донецкой области к РФ. Таким образом, он призвал к захвату Россией территории Украины.

Позже на основании этого "документа" на временно оккупированных территориях под контролем российских военных было произведено незаконное "народное волеизъявление".

30 сентября 2022 года осужденный подписал с президентом государства-агрессора "договор" о вхождении созданной им незаконной "республики" и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав РФ якобы на правах субъекта.

Ранее мы сообщали, что по публичному обвинению Львовской областной прокуратуры признали виновными в государственной измене двух граждан Украины. Им назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, что полиция разоблачила псевдо "колл-центр" в Украине, которым руководил эксминистр иностранных дел "ДНР". Мошенники звонили по телефону украинцам под видом работников банка и выдуривали деньги.