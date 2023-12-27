Суд виніс вирок ватажку так званої "ДНР" Пушиліну

Колаборант Денис Пушилін. Фото: росЗМІ

Ватажка незаконно проголошеної "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна засудмли до 15 років увʼязнення. Окрім того, було прийнято рішення про конфіскацію майна колаборанта.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Повідомлення Офісу генерального прокурора. Фото: скриншот

Пушиліна засудили за колабораційну діяльність

Суд ухвалив вирок щодо ватажка незаконно створеної на території Донеччини "народної республіки".

Денису Пушиліну інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність. Засудженому було призначено максимальне покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року очільник псевдореспубліки скликав та провів позачергове засідання так званої ради "ДНР".



На зборах нелегітимний депутатський корпус ухвалив так званий "законопроєкт про референдум ДНР з питання входження до складу РФ".

Колаборанстька діяльність Пушиліна

Ватажок "ДНР" неодноразово наголошував у підконтрольних медіа на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до РФ. Таким чином, він закликав до захоплення Росією території України.

Пізніше на підставі цього "документу" на тимчасово окупованих територіях під контролем російських військових було проведено незаконне "народне волевиявлення".

30 вересня 2022 року засуджений підписав із президентом держави-агресора "договір" про входження створеної ним незаконної "респубілки" та нових окупованих територій Донецької області до складу РФ нібито на правах суб’єкта.

Раніше ми повідомляли, що за публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури визнали винними у державній зраді двох громадян України. Їм призначили 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, що поліція викрила псевдо "кол-центр" в Україні, яким керував ексміністр закордонних справ "ДНР". Шахраї телефонували українцям під виглядом працівників банку і видурювали гроші.