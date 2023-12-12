Все о Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины, их участии в войне

Военнослужащие Сухопутных войск ВСУ на фронте. Фото: ВСУ

Самый многочисленный вид Вооруженных сил Украины, Сухопутные войска сегодня, 12 декабря, отмечает свой профессиональный праздник. Из чего состоят Сухопутные войска, какой вклад они внесли в отражение российской агрессии — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Что такое Сухопутные войска ВСУ

Вооруженные силы Украины начали свое существование в декабре 1991 года после проведения референдума о независимости нашей страны. 30 декабря того года новоизбранный президент Украины Леонид Кравчук заявил, что все советские войска, расположенные на территории вчерашней УССР, будут приведены к добровольной присяге на верность Украины.

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После того, как в Украину передислоцировали еще десять дивизий, несших службу на территории стран так называемого "Варшавского договора" (в Польше, Восточной Германии, Венгрии и Чехословакии), численность вновь созданных украинских Вооруженных сил составляла около 780 тысяч военнослужащих, большинство из которых составляло именно Сухопутные войска.

Впрочем, за время до начала российско-украинской войны ВСУ серьезно снизились. Так, по состоянию на 2013 год, последний довоенный год численность Сухопутных войск ВСУ составляла всего 57 тысяч военнослужащих. Впрочем, со следующего года после начала агрессии Российской Федерации в Крыму и на Донбассе тогдашнее военно-политическое руководство Украины начало процесс восстановления полноценных Вооруженных сил. А после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года вместе с военным положением, охватившим всю территорию Украины, была объявлена всеобщая мобилизация.

По состоянию на 2023 год, по информации профильного издания The Military Balance, Сухопутные войска ВС Украины — это около 250 тысяч военнослужащих, организованные в четыре оперативных командования.

Если же говорить о подразделениях, из которых состоят Сухопутные войска — то это, прежде всего, 9 механизированных, 4 мотопехотных, 2 горных, 2 танковых и 1 легкопехотная бригады. Кроме того, в состав этого вида ВСУ входят и артиллерийские бригады, и полки противовоздушной обороны, а также армейская авиация.

Командует Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. В 2019 году он сменил на этом посту генерал-полковника Сергея Попка, ныне возглавляющего Киевскую городскую военную администрацию.

Сухопутные войска на войне

Именно подразделения Сухопутных войск ВСУ стали главной силой украинской армии, вступившей в бой с российскими агрессорами. Первыми успехами Сухопутных войск стали успешная оборона Харькова и Киева, Чернигова и других городов в приграничных регионах Украины. Именно действия основного вида Вооруженных сил Украины сумели перечеркнуть все прогнозы как российские, так и западные относительно скорой победы оккупационного контингента российских войск.

А первой большой наступательной операцией ВСУ стало слобожанское контрнаступление, которое началось в начале сентября 2022 года. И здесь важно отметить, что план этой операции, которая до сих пор остается самой успешной, самой стремительной со стороны украинских защитников за время полномасштабной войны, был, по информации СМИ, разработан именно командующим Сухопутными войсками генерал-полковником Сырским.

Уже после контрнаступления в СМИ появилась информация о том, что этот план Александр Сырский рассматривал как перспективный, еще весной, когда удалось остановить попытку быстрого захвата Украины оккупационными войсками.

После слобожанского контрнаступления была еще одна крупная наступательная операция в правобережной части Херсонской области. Тогда Сухопутные войска при поддержке других видов ВСУ смогли освободить Херсон, единственный областной центр Украины, оккупированный россиянами после 24 февраля 2022 года, а также всю территорию Херсонской области на правом берегу Днепра.

2023 стал новым испытанием для Сухопутных войск стало большое южное контрнаступление, которое началось летом и продолжается до сих пор. На нескольких направлениях, в частности, Мелитопольском и Бердянском, украинские Вооруженные силы пытаются прорвать эшелонированную оборону оккупационных войск. Эта операция, как отмечали опрошенные Новини.LIVE эксперты, не может быть полностью успешной без полноценной поддержки, в частности, авиации – но даже в условиях, когда западные штурмовые самолеты F-16 до сих пор не поступили в распоряжение Генштаба ВСУ, Сухопутные войска ценой невероятных усилий смогли преодолеть несколько линий обороны, освободив часть оккупированной весной 2022 года россиянами территории.

Украинские миротворцы

Война, в которой принимают полноценное участие Сухопутные войска ВСУ, началась в феврале-марте 2014 года. Но часть подразделений Сухопутных войск отметилась своим участием в ряде международных миротворческих операций.

Уже в 1992 году украинские войска начали участвовать в разных миротворческих операциях, а в 1994 году Украина официально присоединилась к Программе "Партнерство во имя мира". Главным регионом, где миротворили подразделения украинских Сухопутных войск, стал Балканский полуостров.

Самым же известным событием в миротворческой истории Сухопутных войск ВСУ стал эпизод с блокадой сербскими войсками боснийского города Жепа. Тогда, в отличие от Сребреницы, где сербы вырезали несколько тысяч боснийских мужчин и мальчиков-подростков, украинские военнослужащие Украинского миротворческого батальона благодаря собственной отваге и успешным переговорам, спасли и эвакуировали более 9 тысяч жителей Жепы и беженцев, сбежавших в этот город из Сребреницы.

При этом украинские военные не понесли никаких потерь, хотя командира Укрбата полковника Николая Лихогляда чуть не убило взрывом, произошедшим в мечети в момент выезда последнего автобуса с миротворцами и мирными жителями.

Ту операцию в Жепе высоко оценил 1-й Верховный представитель Боснии и Герцеговины Карл Бильдт, назвав бескровную операцию по эвакуации мирного населения из анклава Жепа важным успехом ООН в той войне.

Сухопутные войска ВС Украины, еще в 90-х годах прошлого века продемонстрировав свои способности в рамках миротворческих сил на чужой земле, сейчас уже почти 10 лет держат оборону на своей территории, постепенно освобождая украинскую землю от российских оккупантов.