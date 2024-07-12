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Сознательно уничтожали Авдеевку — СБУ объявила подозрение группе боевиков "ЛДНР"

12 июля 2024 15:15
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
СБУ будет судить террористов "ЛДНР" — в чем обвиняют
Террористы "ЛНР" в момент отступления. Иллюстративное фото: росСМИ
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины объявила подозрение четырем террористам так называемых "ЛДНР", которые воевали против ВСУ в Авдеевке. Один из фигурантов, которым оказался кадровый военный ВС РФ, уже приговорен к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 12 июля.

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Весной этого года, как говорят силовики, бойца 2-й мотострелковой дивизии пленили в Купянском районе Харьковской области Им оказался житель временно захваченного Крыма, присоединившегося в этом году к российским силам.

Также во время жестоких боев в районах Бахмута, Авдеевки и Лисичанска в этом году в начале лета были взяты в плен три террориста "ЛДНР", проживавшие во временно захваченных районах Донецкой и Луганской областей. Один из них был огнеметчиком боевиков, взятый в плену под Белогоровкой.

Еще один вражеский бойец 1008-го мотострелкового полка был захвачен под Бахмутом, а под Авдеевкой украинским бойцам удалось захватить рецидивиста, который для погашения судимости вступил в террористическую бригаду "Восток".

Всем преступникам бы сообщено о подозрении в государственной измене.

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Скриншот сообщения прессслужбы СБУ

Напомним, ранее во Львове был осужден российский коллаборант, который сотрудничал с боевиками так называемой "ДНР" в незаконном правоохранительном органе на временно оккупированной Донецкой области.

Также силовики заочно приговорили главаря террористов так называемой "ЛНР" Леонида Пасечника к 12 годам лишения свободы.

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