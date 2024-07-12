СБУ судитиме терористів "ЛДНР" — в чому звинувачують

Терористи "ЛНР" в момент відступу. Ілюстративне фото: росЗМІ

Служба безпеки України оголосила підозру чотирьом терористам так званих "ЛДНР", які воювали проти ЗСУ в Авдіївці. Одного із фігурантів, яким виявився кадровий військовик ЗС РФ, вже засуджено до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у п'ятницю, 12 липня.

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Навесні цього року, як кажуть силовики, бійця 2-ї мотострілецької дивізії взяли у полон у Куп’янському районі Харківщини. Ним виявився мешканець тимчасово захопленого Криму, який цьогоріч приєднався до російських сил.

Також під час жорстоких боїв у районах Бахмута, Авдіївки та Лисичанська цьогоріч на початку літа, було взято у полон трьох терористів так званих "ЛДНР", які проживали у тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей. Один з них був вогнеметником бойовиків, якого було взято в полоні під Білогорівкою.

Ще одного ворожого бійця 1008-го мотострілецького полку було захоплено під Бахмутом, а під Авдіївкою українським бійцям вдалося захопити рецидивіста, який для погашення судимості вступив до терористичної бригади "Схід".

Всім бойовикам повідомлено про підозру у державній зраді.

Скриншот допису пресслужби СБУ

Нагадаємо, раніше у Львові засудили російського колаборанта, який співпрацював з бойовиками так званої "ДНР" в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій Донецькій області.

Також силовики заочно засудили ватажка терористів так званої "ЛНР" Леоніда Пасічника до 12 років позбавлення волі.