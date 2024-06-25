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Тактическая авиация РФ в Черном море — часть областей охватила воздушная тревога

25 июня 2024 23:41
обновлено: 23:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога вечером 25 июня — тактическая авиация РФ в Черном море
Российская авиация в небе. Иллюстративное фото: ЭРА/UPG
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 25 июня распространилась на ряд южных, восточных, нескольких центральных и северных областей. Есть угроза применения авиационного вооружения из-за наличия тактической авиации России в Черном море.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным украинских военных, есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Перед этим воздушные силы предупреждали об опасности баллистики.

Воздушная тревога вечером вторника 25 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что воздушная тревога распространилась из-за российской тактической авиации в Черном море.

Почему воздушная тревога вечером 25 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала мэра Одессы Геннадия Труханова

Тем временем "покраснели" следующие области:

  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Херсонская,
  • Запорожская.
В каких областях воздушная тревога сейчас 25 июня
Карта воздушной тревоги в Украине. Фото: alerts.in.ua

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