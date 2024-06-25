Воздушная тревога вечером 25 июня — тактическая авиация РФ в Черном море

Российская авиация в небе. Иллюстративное фото: ЭРА/UPG

Воздушная тревога в Украине сейчас 25 июня распространилась на ряд южных, восточных, нескольких центральных и северных областей. Есть угроза применения авиационного вооружения из-за наличия тактической авиации России в Черном море.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным украинских военных, есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Перед этим воздушные силы предупреждали об опасности баллистики.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что воздушная тревога распространилась из-за российской тактической авиации в Черном море.

Скриншот сообщения из Telegram-канала мэра Одессы Геннадия Труханова

Тем временем "покраснели" следующие области:

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Кировоградская,

Николаевская,

Одесская,

Херсонская,

Запорожская.

Карта воздушной тревоги в Украине. Фото: alerts.in.ua

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