Воздушная тревога вечером 25 июня — тактическая авиация РФ в Черном море

Тактическая авиация РФ в Черном море — часть областей охватила воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине сейчас 25 июня распространилась на ряд южных, восточных, нескольких центральных и северных областей. Есть угроза применения авиационного вооружения из-за наличия тактической авиации России в Черном море.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога 25 июня
По данным украинских военных, есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Перед этим воздушные силы предупреждали об опасности баллистики.
В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что воздушная тревога распространилась из-за российской тактической авиации в Черном море.
Тем временем "покраснели" следующие области:
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Херсонская,
- Запорожская.
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