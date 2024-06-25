Повітряна тривога ввечері 25 червня — тактична авіація РФ в Чорному морі

Тактична авіація РФ в Чорному морі — частину областей охопила повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні зараз 25 червня поширилась на низку південних, східних, кілька центральних та північних областей. Є загроза застосування авіаційного озброєння через наявність тактичної авіації Росії в Чорному морі.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога 25 червня
За даними українських військових, є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Перед цим Повітряні сили попереджали про небезпеку балістики.
Своєю чергою мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що повітряна тривога поширилась через російську тактичну авіацію в Чорному морі.
Тим часом "почервоніли" такі області:
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Кіровоградська,
- Миколаївська,
- Одеська,
- Херсонська,
- Запорізька.
Оновлено 00:31. Після відбою українські захисники повідомили про чергову загрозу застосування балістики з тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, що вранці 25 червня російські окупанти обстріляли Харків за допомогою КАБів. Через прильоти пошкоджені будинки в одному з найбільших районів міста.
Водночас нещодавно мер Харкова Ігор Терехов написав листа ООН з проханням допомогти припинити російські обстріли міста та області. За його словами, у Харкові багато руйнувань.
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