Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Тактична авіація РФ в Чорному морі — частину областей охопила повітряна тривога arrow

Тактична авіація РФ в Чорному морі — частину областей охопила повітряна тривога

25 червня 2024 23:41
оновлено: 07:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога ввечері 25 червня — тактична авіація РФ в Чорному морі
Російська авіація в небі. Ілюстративне фото: ЭРА/UPG
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 25 червня поширилась на низку південних, східних, кілька центральних та північних областей. Є загроза застосування авіаційного озброєння через наявність тактичної авіації Росії в Чорному морі.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога 25 червня

За даними українських військових, є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Перед цим Повітряні сили попереджали про небезпеку балістики.

Повітряна тривога ввечері вівторка 25 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що повітряна тривога поширилась через російську тактичну авіацію в Чорному морі.

Чому повітряна тривога ввечері 25 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу мера Одеси Геннадія Труханова

Тим часом "почервоніли" такі області:

  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Кіровоградська,
  • Миколаївська,
  • Одеська,
  • Херсонська,
  • Запорізька.
В яких областях повітряна тривога зараз 25 червня
Мапа повітряної тривоги в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:31. Після відбою українські захисники повідомили про чергову загрозу застосування балістики з тимчасово окупованого Криму.

Повітряна тривога вночі 26 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що вранці 25 червня російські окупанти обстріляли Харків за допомогою КАБів. Через прильоти пошкоджені будинки в одному з найбільших районів міста.

Водночас нещодавно мер Харкова Ігор Терехов написав листа ООН з проханням допомогти припинити російські обстріли міста та області. За його словами, у Харкові багато руйнувань. 

обстріли
окупанти
повітряна тривога
ракети
літаки
небезпека
війна в Україні
війна
Росія
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони