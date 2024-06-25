Повітряна тривога ввечері 25 червня — тактична авіація РФ в Чорному морі

Російська авіація в небі. Ілюстративне фото: ЭРА/UPG

Повітряна тривога в Україні зараз 25 червня поширилась на низку південних, східних, кілька центральних та північних областей. Є загроза застосування авіаційного озброєння через наявність тактичної авіації Росії в Чорному морі.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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За даними українських військових, є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Перед цим Повітряні сили попереджали про небезпеку балістики.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Своєю чергою мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що повітряна тривога поширилась через російську тактичну авіацію в Чорному морі.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу мера Одеси Геннадія Труханова

Тим часом "почервоніли" такі області:

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Донецька,

Дніпропетровська,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Одеська,

Херсонська,

Запорізька.

Мапа повітряної тривоги в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:31. Після відбою українські захисники повідомили про чергову загрозу застосування балістики з тимчасово окупованого Криму.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що вранці 25 червня російські окупанти обстріляли Харків за допомогою КАБів. Через прильоти пошкоджені будинки в одному з найбільших районів міста.

Водночас нещодавно мер Харкова Ігор Терехов написав листа ООН з проханням допомогти припинити російські обстріли міста та області. За його словами, у Харкові багато руйнувань.