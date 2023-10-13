Зенитная система MSI-DS Terrahawk Paladin, детали, цены, характеристики

Военный управляет зенитной системой Terrahawk Paladin. Фото: официальный сайт MSI-Defence Systems

Новый пакет военной помощи, полученный Украиной от западных партнеров в день 16-го Рамштайна, примечателен тем, что максимально учитывает текущие потребности ВСУ на фронте. Почему одним из важнейших элементов этого пакета является британская зенитка Terrahawk Paladin, и как оружие поможет остановить атаки россиян — в сегодняшнем материале.

Все, что нужно ВСУ

Новая партия военной техники, вооружения и боеприпасов, кроме того, что она достаточно велика — около 1,5 млрд. долларов США, — еще и подготовлена соответствующим образом. Вооруженные силы Украины получат именно ту номенклатуру вооружения, которая необходима украинским воинам на фронте в конкретный момент времени.

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Речь идет как о системах противовоздушной обороны (в частности, Германия передает Украине очередную систему Patriot), так и о другой военной технике. В частности, Великобритания передаст Силам обороны Украины зенитную систему MSI-DS Terrahawk Paladin.

Эта система в нынешних условиях критически важна, поскольку она изготовлена специально для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Это фактически западный ответ на усиление российских дроновых атак, в течение сентября побивших все рекорды нынешней кремлевской агрессии.

Современное оружие для Украины

Зенитная система Terrahawk Paladin — один из самых современных образцов западного вооружения, которое Украина получила или планирует получить от партнеров по Рамштайн-коалиции за время полномасштабной войны. Британская компания MSI-Defence Systems презентовала первые образцы этой техники только в прошлом, 2022 году.

Собственно, британские оружейники разрабатывали систему противовоздушной обороны Terrahawk RWS для установки на специальных бронированных автомобилях. Она увидела свет в 2021 году, но работы над этой темой продолжились — и через год MSI-Defence Systems показала на публике усовершенствованную систему охоты за воздушными целями.

Прессслужба компании отмечает, что Terrahawk Paladin — это полноценное автономное решение, разработанное для увеличения мобильности и скорости развертывания систем противовоздушной обороны малой дальности поражения.

Главное отличие Paladin'а от предшественника заключается именно в том, что его можно использовать в разных условиях. Это может быть как стационарное размещение на земле, так и мобильное в прицепе или кузове. В MSI-Defence Systems обратили особое внимание, что на развертывание такой системы не требуется много времени.

Британский кошмар российских дронов

Сама система состоит из следующих частей. Прежде всего, это 30-миллиметровая пушка Mk44 Busmaster II. Главное преимущество этого оружия в том, что оно может использовать не только стандартные снаряды, но и боеприпасы с программируемым подрывом.

Программируемые снаряды, согласно информации от производителей, позволят уничтожать цели на расстоянии до двух километров — в отличие от 600-800 метров в случае с обычными боеприпасами. Это значительно усиливает боевые возможности мобильных групп ЗСУ.

Кроме пушки, в состав Terrahawk Paladin входят сразу четыре собственных радиолокационных локатора, которые располагаются на одной мачте, а также оптико-прицельная станция SATOS. Эта станция оснащена такими необходимыми в боевых условиях приборами, как тепловизор и лазерный дальномер. А локаторы позволяют вести постоянную слежку за целями на все 360 градусов.

Этими целями, прежде всего, являются российские беспилотники. Военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились за комментарием, отметил, что именно для борьбы с дроновыми атаками Великобритания и предоставила Вооруженным силам Украины эту сверхсовременную зенитку. В течение сентября оккупационные войска запустили на украинскую территорию рекордное количество беспилотных летательных аппаратов — 503.

Легкость и мобильность

Управление пушкой Busmaster II, как пояснили в компании MSI-Defence Systems, производится с помощью выносных пультов. Легкость и мобильность зенитной установки, как свидетельствуют фотографии, размещенные на сайте производителя, позволяют управлять Terrahawk Paladin всего двум военнослужащим. Один военный занимается обнаружением враждебных целей, другой их уничтожает.

Учитывая простоту и небольшие размеры, удобную возможность транспортировки, эта современная зенитная установка имеет все шансы стать главным оружием Сил обороны Украины в борьбе с российскими беспилотными летательными аппаратами. Сентябрьское нашествие, начало холодного времени года и отопительного сезона (с соответствующей нагрузкой на энергосистему Украины) — все это может подтолкнуть российских оккупантов к повторению прошлогодних попыток уничтожить электростанции и магистральные пути транспортировки электроэнергии по Украине. Именно для такой ситуации, для дешевого и эффективного противодействия массовым дроновым атакам Великобритания вовремя передает ВСУ Terrahawk Paladin.

Кстати, о дешевизне. Точной цены одной системы на сайте производителя не указано, но, если учесть, что стоимость общего пакета противовоздушного вооружения от Великобритании (куда, скорее всего, входит не одна система MSI-DS Terrahawk Paladin) составляет всего 86 миллионов долларов, то этот "убийца дронов", как уже успели назвать в СМИ британскую зенитку, действительно является очень выгодным средством противодействия российской воздушной агрессии.