Зенітна система MSI-DS Terrahawk Paladin, деталі, ціни, характеристики

Військовий керує зенітною системою Terrahawk Paladin. Фото: офіційний сайт MSI-Defence Systems

Новий пакет військової допомоги, який Україна отримала від західних партнерів у день 16-го Рамштайну, відзначається тим, що максимально враховує поточні потреби ЗСУ на фронті. Чому одним із найважливіших елементів цього пакету є британська зенітка Terrahawk Paladin, і як ця зброя допоможе зупинити атаки росіян — у сьогоднішньому матеріалі.

Все, що потрібно ЗСУ

Нова партія військової техніки, озброєння та боєприпасів крім того, що вона досить велика — близько 1,5 млрд доларів США, — ще й підготовлена відповідним чином. Збройні сили України отримають саме ту номенклатуру озброєння, яка потрібна українським воїнам на фронті в конкретний момент часу.

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Йдеться як про системи протиповітряної оборони (зокрема, Німеччина передає Україні чергову систему Patriot), так і про іншу військову техніку. Зокрема, Велика Британія передасть Силам оборони України зенітну систему MSI-DS Terrahawk Paladin.

Ця система в нинішніх умовах є критично важливою, оскільки вона виготовлена спеціально для боротьби з безпілотними літальними апаратами. Це фактично західна відповідь на посилення російських дронових атак, які протягом вересня побили усі рекорди нинішньої кремлівської агресії

Сучасна зброя для України

Зенітна система Terrahawk Paladin — це один із найсучасніших зразків західного озброєння, яке Україна отримала чи планує отримати від партнерів по Рамштайн-коаліції за час повномасштабної війни. Британська компанія MSI-Defence Systems презентувала перші зразки цієї техніки тільки минулого, 2022 року.

Власне кажучи, британські зброярі розробляли систему протиповітряної оборони Terrahawk RWS для встановлення на спеціальних броньованих автомобілях. Вона побачила світ 2021 року, але роботи над цією темою продовжилися — і за рік MSI-Defence Systems показала на публіці удосконалену систему полювання за повітряними цілями.

Пресслужба компанії зазначає, що Terrahawk Paladin — це повноцінне автономне рішення, яке було розроблене для збільшення мобільності та швидкості розгортання систем протиповітряної оборони малої дальності ураження.

Головна відмінність Paladin’а від попередника полягає саме у тому, що його можна використовувати в різних умовах. Це може бути як стаціонарне розміщення на землі, так і мобільне, у причепі чи кузові. У MSI-Defence Systems звернули особливу увагу на те, що на розгортання такої системи не потрібно багато часу.

Британський кошмар російських дронів

Сама система складається з таких частин. Перш за все, це 30-міліметрова гармата Mk44 Busmaster II. Головною перевагою цієї зброї є те, що вона може використовувати не тільки стандартні снаряди, а і боєприпаси із програмованим підривом.

Програмовані снаряди, згідно з інформацією від виробників, дозволять знищувати цілі на відстані до двох кілометрів — на відміну від 600-800 метрів у випадку зі звичайними боєприпасами. Це значно посилює бойові можливості мобільних груп ЗСУ.

Крім гармати до складу Terrahawk Paladin входять відразу чотири власні радіолокаційні локатори, які розташовуються на одній щоглі, а також оптико-прицільну станцію SATOS. Ця станція оснащена такими необхідними в бойових умовах приладами, як тепловізор та лазерний далекомір. А локатори дозволяють вести постійне стеження за цілями на усі 360 градусів.

Цими цілями перш за все є російські безпілотники. Військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, зазначив, що саме для боротьби із дроновими атаками Велика Британія і надала Збройним силам України цю надсучасну зенітку. Бо ж протягом вересня окупаційні війська запустили на українську територію рекордну кількість безпілотних літальних апаратів — 503.

Легкість і мобільність

Керування гарматою Busmaster II, як пояснили у компанії MSI-Defence Systems, здійснюється за допомогою виносних пультів. Легкість і мобільність зенітної установки, як свідчать фотографії, розміщені на сайті виробника, дозволяють керувати Terrahawk Paladin усього двом військовослужбовцям. Один військовий займається виявленням ворожих цілей, інший їх знищує.

Зважаючи на простоту і невеликі розміри, на зручну можливість транспортування, ця сучасна зенітна установка має усі шанси стати головною зброєю Сил оборони України у боротьбі з російськими безпілотними літальними апаратами. Вереснева навала, початок холодної пори року і опалювального сезону (з відповідним навантаженням на енергосистему України) — усе це може підштовхнути російських окупантів до повторення минулорічних спроб знищити електростанції та магістральні шляхи транспортування електроенергії по Україні. Саме для такої ситуації, для дешевої й ефективної протидії масовим дроновим атакам Велика Британія вчасно передає ЗСУ Terrahawk Paladin.

До речі, про дешевизну. Точна ціна однієї системи на сайті виробника не зазначена, але, якщо зважити на те, що вартість загального пакету протиповітряного озброєння від Великої Британії (куди, скоріш за все, входить не одна система MSI-DS Terrahawk Paladin) становить лише 86 мільйонів доларів, то цей "убивця дронів", як уже встигли назвати у ЗМІ британську зенітку, дійсно є дуже вигідним засобом протидії російській повітряній агресії.