The New York Times показали фото, как бойцы 47 ОМБр праздновали на передовой Рождество

Бойцы 47 ОМБр ждут кутью. Фото: The New York Times

Журналисты американского издания The New York Times показали фото, как военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады праздновали на передовой Рождество. Армейцы отведали кутью и спели рождественские колядки.

Военные поделились фотографиями по празднованию в соцсетях.

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На фотографиях бойцы 47 ОМБр, вернувшиеся с боевых позиций отведали вкусной кутьи и спели колядки вместе с военным капелланом подразделения.

Военные во время молитвы. Источник: The New York Times

Один из бойцов у праздничного стола. Источник: The New York Times

"И ни один враг не помешает украинским традициям", — рассказывают бойцы в своем сообщении.

Боец подразделения играет на гитаре. Источник: The New York Times

Как отмечают украинские защитники, на фото представлена вся атмосфера праздника на передовой. К слову, как добавляют, первое фото уже на обложке газеты.

Праздничный стол 47 ОМБр. Источник: The New York Times

"Не тратьте время. Позвольте Христу родиться в вашем сердце. И пусть Он произрастает там в полный век Господень. А вы вместе с ним вырастите в Царство Божие", — сказал капеллан подразделения Олег.

Напомним, ранее одесские пограничники поздравили украинцев колядой в честь Рождества. Также в МВД показали трогательное видео живого исполнения пограничниками "Щедрика" на Софийской площади в Киеве.