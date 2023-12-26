The New York Times показали фото, як бійці 47 ОМБр святкували на передовій Різдво
Журналісти американського видання The New York Times показали фото, як військовослужбовці 47 окремої механізованої бригади святкували на передовій Різдво. Армійці скуштували кутю та заспівали різдвяні колядки.
Військові поділилися світлинами зі святкування у соцмережах.
Як 47 ОМБр святкувала на передовій Різдво
На світлинах бійці 47 ОМБр, які повернулися з бойових позицій скуштували смачної куті та заспів али колядки разом з військовим капеланом підрозділу.
"І жоден ворог не стане на заваді українським традиціям", — розповідають бійці у своєму дописі.
Як зазначають українські оборонці, на світлинах представлена вся атмосфера свята на передовій. До речі, як додають, перше фото вже на обкладинці газети.
"Не марнуйте час. Дозвольте Христу народитися у вашому серці. І нехай Він виростає там в повний вік Господній. А ви разом з ним виростите в Царство Боже", — сказав капелан підрозділу Олег.
Нагадаємо, що раніше одеські прикордонники привітали українців колядою на честь Різдва. Також у МВС показали зворушливе відео живого виконання прикордонниками "Щедрика" на Софійській площі у Києві.
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