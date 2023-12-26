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The New York Times показали фото, як бійці 47 ОМБр святкували на передовій Різдво

26 грудня 2023 22:58
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Ілля Рябінін
редактор
The New York Times показали фото, як бійці 47 ОМБр святкували на передовій Різдво
Бійці 47 ОМБр чекають на кутю. Фото: The New York Times
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Журналісти американського видання The New York Times показали фото, як військовослужбовці 47 окремої механізованої бригади святкували на передовій Різдво. Армійці скуштували кутю та заспівали різдвяні колядки. 

Військові поділилися світлинами зі святкування у соцмережах

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Як 47 ОМБр святкувала на передовій Різдво

На світлинах бійці 47 ОМБр, які повернулися з бойових позицій скуштували смачної куті та заспів али  колядки разом з військовим капеланом підрозділу. 

The New York Times показали фото, як бійці 47 ОМБр святкували на передовій Різдво
Військові під час молитви. Джерело: The New York Times
The New York Times показали фото, як бійці 47 ОМБр святкували на передовій Різдво
Один з бійців біля святкового столу. Джерело: The New York Times

"І жоден ворог не стане на заваді українським традиціям", — розповідають бійці у своєму дописі. 

The New York Times показали фото, як бійці 47 ОМБр святкували на передовій Різдво
Боєць підрозділу грає на гітарі. Джерело: The New York Times

Як зазначають українські оборонці, на світлинах представлена вся атмосфера свята на передовій. До речі, як додають, перше фото вже на обкладинці газети. 

The New York Times показали фото, як бійці 47 ОМБр святкували на передовій Різдво
Святковий стіл 47 ОМБр. Джерело: The New York Times

"Не марнуйте час. Дозвольте Христу народитися у вашому серці. І нехай Він виростає там в повний вік Господній. А ви разом з ним виростите в Царство Боже", — сказав капелан підрозділу Олег. 

Нагадаємо, що раніше одеські прикордонники привітали українців колядою на честь Різдва. Також у МВС показали зворушливе відео живого виконання прикордонниками "Щедрика" на Софійській площі у Києві. 

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