Комплекс Тирада-2, российские средства РЭБ, военная техника окупантов

Российская станция радиоэлектронной борьбы. Фото: росСМИ

Украинская армия продолжает уничтожать на оккупированных территориях военную технику. На днях на территории Донецкой области был обнаружен и ликвидирован один из самых современных комплексов радиоэлектронной борьбы "Тирада-2". Об особенностях работы этой военной техники и других системах РЭБ, которые используют оккупанты — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Борьба с российскими системами радиоэлектронной борьбы

Противодействие вражеским системам связи на фронте на прифронтовых территориях всегда являлось одним из важных элементов военной стратегии. Нынешняя полномасштабная российско-украинская война добавила к традиционным методам ведения боевых действий еще и использование беспилотников. Для дроновых разведки и атаки связь является необходимой составляющей. Поэтому радиоэлектронная борьба в нынешнем военном конфликте приобрела стратегически важное значение.

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Именно поэтому Вооруженные силы Украины время от времени сообщают об успешной охоте на системы радиоэлектронной борьбы оккупационного контингента российской армии. Еще в марте 2022 года Силы обороны Украины уничтожили комплекс радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ", а в августе 2023-го добычей украинских военных стал второй такой комплекс.

В ноябре 2023 на южном направлении военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Эта станция работала над приглушением и подавлением каналов спутниковой навигации, которые использовала украинская армия. А уже в начале 2024 года Силы обороны Украины одержали еще одну значимую победу. В этот раз был ликвидирован комплекс радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".

"Тирада-2", история разработки

Что же известно об этом таинственном комплексе, который российские оккупанты уже успели потерять на территории Донецкой области? Для начала отметим, что комплекс РЭБ "Тирада-2" является одной из новейших разработок российского военно-промышленного комплекса. Поэтому в известной степени можно сказать, что именно для российско-украинской полномасштабной войны Кремль приказал создать этот и другие образцы военной техники.

Если быть точным, то "Тираду-2" начали разрабатывать после того, как власть в России захватил представитель ФСБ Владимир Путин — в 2001 году. Но первое упоминание об этом комплексе радиоэлектронной борьбы заговорили только в 2017 году.

Это было понятно, потому что работа над комплексом РЭБ подходила к концу. Собственно, разработка "Тирады-2" завершилась в 2018, и в том же году, на августовском форуме "Армия-2018" между производителем, заводом "Электроприбор" (город Владимир), и министерством обороны страны-агрессора было подписано соглашение о поставках "Тирады-2" вооруженных сил Российской Федерации.

Подготовка к войне в Украине

Тогда в ведомстве Сергея Шойгу немного приподняли занавес секретности над проектом "Тирада-2". Рассказывая о том, что Центральный военный округ РФ (один из тех, кто сейчас ведет полномасштабную войну против Украины) уже в 2019-м получит в свое распоряжение первый такой комплекс РЭБ, в минобороны России отметили — "Тирада-2" была создана для подавления спутникового связи, вплоть до полного выведения спутников из строя.

При этом, подчеркнули в МО РФ, нейтрализация вражеских спутников связи будет происходить прямо с земли, без использования каких-либо воздушно-космических аппаратов. Каким образом это будет происходить, российское военное ведомство не уточнило.

Впрочем, в Шойге заверили, что "переоснащение воинских частей и подразделений РЭС значительно увеличит боевые возможности группировки войск РЭБ ЦВО и позволит выполнять более масштабные и сложные задачи". О каких задачах тогда, в 2019 году, речь шла — теперь мы прекрасно понимаем.

На войне – с 2019 года

Однако стоит отметить, что оккупанты начали использовать "Тираду-2" еще задолго до начала полномасштабного вторжения. И это не информация украинской стороны, которую можно было бы обвинить в ангажированности и манипуляциях.

В марте 2019-го специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе с помощью собственных беспилотников зафиксировала в районе Кадиевки, возле поселка Южная Ломоватка, две российские системы радиоэлектронной борьбы. Одной из этих систем и была новейшая разработка российского ВПК, "Тирада-2".

По неофициальной информации, тогда, еще до начала великой войны и активного использования дронов, россияне использовали "Тираду-2" для того, чтобы мешать связи со спутником американскому разведывательному беспилотнику RQ-4B Global Hawk, летавшему неподалеку от зоны разграничения на Донбассе.

После начала войны этот комплекс радиоэлектронной борьбы включился и в выполнение других важных задач, связанных, в частности, с нейтрализацией украинских разведывательных и ударных дронов. Но успешная работа ВСУ привела к уничтожению "Тирады-2". Еще раз доказывает эффективность и успешность действий Вооруженных сил Украины против российских оккупантов. Которые регулярно теряют свои "глаза", или, как в этом случае, "убийцу спутников". Впрочем, пока заявленные выводы сателлитов из строя так и остаются только российской пропагандой — по крайней мере, ни о каком подобном случае ни российские пропагандисты, ни западные аналитики не сообщали.